川普罕見舉動！3天北京行「嘴巴閉閉」　美媒：尊重習近平

▲ 川普和習近平在天壇、中南海面對媒體提問時皆保持沉默。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普3天北京行期間，與中國國家主席習近平就伊朗戰爭、貿易、科技及台灣等議題交換意見，現已搭機返美。《美聯社》指出，川普此行做了一件極為罕見的事——在媒體前守口如瓶。

川普嘴口風緊 一反每日受訪習慣

回顧此次川習會期間，川普一反在美國幾乎每天受訪的習慣，全程對媒體提問保持沉默。不論是14日同遊天壇，還是15日在中南海並肩散步，他皆未回應記者追問。

《美聯社》分析，此舉可能出於對習近平的尊重，畢竟中國高層向來迴避公開記者會，且川普在社群媒體上發文的頻率也比平常低了許多。

川普離京前表示，此行「解決了許多其他人無法處理的問題」，並稱雙方達成了「對兩國都有利的絕佳貿易協議」，但具體協議內容尚未正式公布。

台灣問題觸礁警告 美：對台政策不變

台灣議題仍是中方最在意的核心焦點，習近平向川普警告，若台灣問題處理不當，可能引發美中「極度危險的局面」。對此美國國務卿盧比歐強調，美國對台政策「沒有改變」。

針對伊朗問題，川普稱習近平承諾中方願協助談判終止戰事、重開荷莫茲海峽，並保證不會向伊朗提供軍備。川普直言，美國對荷莫茲海峽的依賴程度遠不及中國，同時向伊朗喊話，「我不會再有太多耐心，他們應該出來談。」

農業貿易方面，美國貿易代表葛里爾透露，預計峰會後將達成價值數百億美元的對中農產品銷售協議。對於美中貿易停戰協議今年10月到期是否延長，他則態度保留，「雙方都有意願，就看後續發展。」