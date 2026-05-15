泰11歲女童深夜「遭學長凌虐4小時」！　高跟鞋塞嘴、拿刀割肉

▲泰國一名女童遭到另一群年紀較長的少年集體施虐。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

泰國烏隆府發生一起令人髮指的校園霸凌案，一名年僅11歲的小六女童，遭學長誘騙至民宅，隨後被整群青少年關在房內施暴長達4小時。女童不僅遭狠咬、抓頭撞地，一行人甚至拿美工刀割傷她，並將7英吋高的高跟鞋硬生生塞入女童嘴裡。女童最後趁隙逃跑，才撿回一命。

根據The Thaiger報導，受害女童的母親表示，5月1日深夜有一名男同學來到家裡，聲稱要帶女兒去找朋友，沒想到是要將女兒騙出門施暴。當時女童被帶到一處房間後，多名學長隨即反鎖大門，從晚上10時直到凌晨2時，持續對她展開長達4小時的殘酷私刑。

女童獲救後顫抖表示，學長不僅抓著她的頭髮猛撞地面，還狂咬她的手臂，甚至拿利刃將她割傷。不僅如此，這群青少年還拿起一雙鞋跟高達7英吋（約18公分）的高跟鞋，強行塞進她的嘴裡，並企圖強迫她吞下不明藥物，所幸她機警將藥吐掉，最後趁著說要喝水的空檔，用盡最後一絲力氣逃回家報警。

家屬事後帶著滿身是傷的女童前往警局報案，沒想到卻遭遇離譜對待。當時警局內沒有任何辦案人員，一家人被告知「晚點再來」。女童母親憤怒表示，這群青少年已經不是第一次犯案，過去曾多次毆打其他孩童，卻都因未成年身分逃過法律制裁，擔心案件再次被吃案，因此轉向「帕維納兒童婦女基金會（Pavena Foundation）」尋求援助。

由於案件手段過於殘忍，烏隆府省長得知後，立即下令當地縣長與社會發展部、扶助中心組成聯合小組，第一時間進入女童家中查訪並提供心理諮商與醫療協助。

警方表示，由於涉案雙方均為未成年人，警方必須嚴格遵循《青少年法律程序》，由專業人士陪同偵訊。

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