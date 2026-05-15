泰國酒吧「台男命案水太深！」　幕後老闆、店長都台灣人

▲綽號「小黑」的張姓台灣男子在泰國芭達雅酒吧不幸喪命，案件從單純的酒後衝突轉向疑似「人為設局」的陰謀論。（翻攝自臉書）

文／鏡週刊

泰國度假天堂芭達雅發生的台灣男子命案竟出現驚人轉折！原先泰媒報導39歲張姓男子（綽號小黑）因酒後尋釁遭群毆致死，但近日擁有69萬粉絲的知名部落客「泰國清邁象」版主比特接獲多方爆料，指出這場致命衝突背後疑似隱藏著「同鄉設局」的黑幕，死者並非外傳的鬧事之徒，案件真相恐怕遠比表面更加黑暗。

芭達雅命案真相反轉？

回顧事件起因，上週三（6日）深夜，張姓男子在芭達雅一間無照酒吧因找不到撞球巧克粉而失控大鬧，隨即遭多名男子圍毆，送醫後因傷勢過重宣告不治。當時警消發現張姓男子全身多處重創，傷勢集中在頭部與面部。

然而，版主比特昨日揭露，收到多位張姓男友人私訊表示，張男平時為人穩重，絕非外界所貼標籤的愛鬧事89男。比特進一步引用內線消息指出，這場命案很可能不是單純的酒醉糾紛，而是張男在「被人設局」的情況下，在密閉的無照酒吧內遭到針對性圍捕殺害。

水很深...酒吧老闆、店長傳皆為台灣人？

比特提出的疑點中，最令外界震撼的是該酒吧的背景。內幕消息顯示，這間涉案酒吧的幕後老闆與店長竟然都是「台灣人」，且事發當下店長人就在現場。比特推測，泰媒報導中提到的一名「38歲中國籍嫌犯」，極可能與死者張男一樣，是因為國籍誤認導致的身分重疊，不排除該嫌犯實際上也是台灣人，且極大機率就是酒吧內部核心成員。

「這不是酒醉鬧事，恐是水越來越深的設局案！」比特語重心長地提醒，在海外旅遊或經商，往往最危險的就是利用信任感引人入甕的「同鄉」。

針對這起命案，雖然目前尚無具體物證能證實「設局說」，但家屬與相關人士已呼籲泰國警方擴大調查。比特也強調，公開這些線索是為了不讓死者蒙冤，並提醒國人在海外應保持高度警覺。目前當地警方已帶回6名涉案人員，案件是否涉及台灣人海外內鬥或商業糾紛，仍待進一步釐清。

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