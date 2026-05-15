東京宣布：麻疹接觸者「滿3條件」5/18起免費接種疫苗　239人確診

▲東京都宣布，5月18日起將開放麻疹接觸者免費施打疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本麻疹疫情持續延燒，截至5月的感染速度已經逼近10年內最高的2019年。東京都政府15日緊急宣布，由於國內麻疹感染者急遽增加，今年累計確診人數已高達239人，為了防止疫情失控擴散，將自18日起針對「曾與感染者接觸過」的民眾，實施緊急免費疫苗接種計畫。專家指出，在接觸病毒後的72小時內補打疫苗，能有效降低發病風險，這也是東京都近年來少見的防範大規模感染措施。

麻疹疫情拉警報！東京今年已239人中鏢 18日起緊急補打疫苗

根據《日本放送協會》報導，東京都政府表示，今年以來東京的麻疹疫情情勢嚴峻，根據最新速報值，確診人數已攀升至239人。由於麻疹具備極強的傳染力，甚至可透過空氣傳播，且重症化機率不容小覷，東京都決定主動出擊，防堵社區感染鏈。

東京都宣布，自5月18日起，只要曾與確診者有過接觸的民眾，經過保健所認定有其必要性，即可前往都內指定的醫療機構「免費接種」麻疹疫苗。

鎖定「黃金72小時」！滿3條件符合免費資格 全額由公費負擔

東京都衛生局指出，麻疹的特性在於潛伏期長，但若在接觸感染者的72小時內及時接種疫苗，仍有極高機率能成功抑制發病。

此次緊急接種計畫的對象必須符合3項條件，分別為曾在72小時內與麻疹患者有過直接或間接接觸者、從未感染過麻疹、預防接種紀錄不滿2次或次數不詳者，不過最終仍需經由各區保健所評估認定確實有感染風險且具備接種必要性者。