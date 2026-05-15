馬爾地夫潛水意外5死！水下50公尺「海底洞穴探險」喪命

▲馬爾地夫是位於印度洋的度假勝地。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

馬爾地夫（Maldives）發生重大潛水悲劇，5名義大利籍遊客14日在武瓦環礁（Vaavu Atoll）附近的海底洞穴潛水時全數失蹤，他們的遺體已陸續被尋獲，當地警方已對事故展開調查。

BBC引述義大利外交部報導，罹難者們據信是在嘗試探索一個深度約164英尺（約50公尺）海底洞穴時喪命。

罹難者包括熱那亞大學海洋生物學教授莫妮卡．蒙特法爾科內（Monica Montefalcone）及其20歲女兒喬治亞（Giorgia Sommacal），兩人在武瓦環礁（Vaavu Atoll）下潛深度約160英尺（約48.7公尺）時失蹤。

5 dead in 160-foot Maldives scuba dive - worst diving accident nation has ever seen https://t.co/qqwvHUyaiz pic.twitter.com/xLrhJdxDyo — New York Post (@nypost) May 14, 2026

同行的3名友人穆里耶爾（Muriel Oddenino）、費德里科（Federico Gualtieri）和吉安盧卡（Gianluca Benedetti）同樣再未浮出水面。其中，穆里耶爾和費德里科也是該大學的年輕研究員。

根據當地媒體報導，一行人當天早上搭乘「約克公爵號」（Duke of York）遊艇出發，前往這個當地熱門潛點進行活動。

救援人員於當地時間下午1時45分趕抵阿利瑪塔島（Alimatha）附近海域展開搜索，最終在水中尋獲5人遺體。

據悉，事發當天海況不佳，強風風速高達每小時約30英里（約時速48公里），當局對客船及漁民發布黃色警戒，但惡劣天氣是否為肇因之一，目前仍不明朗。

警方已經針對此案展開調查，但尚未公布5人確切死因。當地官員表示，這場悲劇很可能是該國史上傷亡最慘重的單一潛水事故。