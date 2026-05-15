日本國中妹「為愛下海」2周賣淫40次！　24歲軟飯男逼她爸爸活被逮

▲日本一名國中女學生遭24歲男子逼迫下海賣淫。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本東京一名24歲無業男子，涉嫌利用15歲國中少女對他的愛慕之情，長期進行精神控制，甚至誘騙少女與他同居，代價則是要求少女每天去酒店街「站壁」賣淫供養他。少女在短短2周內被強迫接客40次，賺取的20萬日圓（約新台幣4萬元）血汗錢全被男子沒收，其中甚至還包含前影視公司社長。警視廳15日宣布，已正式將這名惡狼逮捕歸案。

「妳去賣淫養我！」東橫惡狼PUA國中妹 強逼日接3客供養

根據《時事通信社》報導，現年24歲的井上翔太居住於東京都荒川區。警方調查指出，井上於2025年7月上旬在歌舞伎町著名的「東橫」一帶結識了當時僅15歲的國中女學生。井上見少女涉世未深且對他產生好感，竟藉此對少女進行精神控制，洗腦稱，「跟我一起住吧，但妳要去『爸爸活』賺錢。」

井上不僅提供住宿誘騙少女同居，還明確指示少女前往新宿歌舞伎町的酒店街「站壁」賣淫，甚至規定少女「每天必須接滿3個客人」。少女在井上的淫威與情感勒索下，短短1到2周內被迫賣淫高達40次，所得的20萬日圓（約新台幣4萬元）在扣除極少額的生活費後，全數上繳給井上揮霍。

嫖客身分驚人！影視公司前社長「買春還拍片」 非法轉售獲利

這起案件之所以曝光，是因為該名少女在2025年7月中旬於街頭遭到警方輔導移送，才揭發背後的暗黑內幕。而當時向少女買春的對象中，竟包括51歲的演藝相關公司前社長粟津彰。

粟津彰不僅與未成年少女發生性行為，還在未經同意的情況下將性愛過程拍成影片非法販售。粟津已於今年1月被警方逮捕起訴。

「我知道她才15歲」！嫌犯認罪沒壓力 警方持續擴大調查

面對警視廳的審訊，井上翔太對罪行供認不諱，並強調自己明知被害少女僅15歲，仍要求她去站壁賣淫。警方目前已依違反《兒童福祉法》將其移送法辦。

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