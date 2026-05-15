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閉門談什麼？分析：習近平打「台灣牌」施壓　疑川普暗中讓步

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平,川習會。（圖／路透）

▲ 美方已證實川習會談及台灣。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美中元首北京峰會15日落幕，台灣問題成為此次會談焦點。中國國家主席習近平在雙邊會談中警告美國總統川普，若台灣問題處理失當，兩國恐將「碰撞甚至衝突」，使中美關係陷入極度危險的局面。美媒分析，習近平此舉是刻意藉台灣問題，在貿易、伊朗等川普最在意的議題上取得談判優勢。

美媒《國會山莊報》指出，根據中國外交部會後聲明，習近平明確指出台灣問題是「中美關係中最重要的問題」，強調台獨與台海和平水火不容，要求美方務必審慎處理。但白宮當天發布的會談摘要對台灣隻字未提，川普面對媒體追問時也保持沉默。

白宮摘要隻字未提台灣　專家質疑私下承諾

布魯金斯研究所美中政策專家金沛雅（Patricia Kim）指出，北京早在峰會前就清楚表明台灣議題將是習近平的談判議程核心，但白宮似乎更關心經貿議題。她也提出疑問，「有趣的是白宮最初的摘要並未提及台灣，令人不禁好奇閉門會議中究竟談了什麼，川普是否私下就對台政策向習近平做出某種保證？」

國務卿盧比歐對此於14日受訪時證實提及台灣問題，並強調美國對台關係立場未變，「我們總是明確表立場，接著繼續討論其他議題。」

中方措辭罕見強硬引關注

曾任川普第一任期白宮代理幕僚長的穆瓦尼（Mick Mulvaney）則指出，中方此次聲明措辭相當強硬，與以往有所不同，「至少據我所知，以前他們不曾使用『衝突』和『對抗』這類詞彙，將台灣定位為兩國間最重要的議題，似乎比過往措辭更為強硬。」

儘管如此，穆瓦尼認為中方施壓不太可能動搖川普立場，「川普深知台灣對美國供應鏈和經濟的重要性」，「他不會在台灣問題上讓步，因為他知道這麼做會嚴重打擊美國經濟。」

美中對台解讀分歧　衝突風險難消

金沛雅分析，北京認為美國對台提供防衛支持是在「鼓勵台獨」，但華府認為此舉純屬維護威懾力的防禦性措施，雙方對「支持台獨」與「維持現狀」的不同解讀過去已多次引爆緊張局勢，且未來的衝突風險仍難以消除。

川普訪中正值美國國會兩黨共同施壓之際，共和黨與民主黨議員皆敦促川普向習近平明確表態，華府對台北的安全承諾「不可動搖」，並要求儘速推進價值140億美元的對台軍售案。

前川普政府國務院反恐協調員塞爾斯（Nathan Sales）也警告，習近平此次峰會的真正盤算是逐步瓦解美國對民主台灣的支持，未來更可能以半導體晶片交易與AI合作作為要脅籌碼，美方應站在強勢地位，依自身條件與北京周旋。

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