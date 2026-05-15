通膨正偷走你的錢！　《富爸爸》作者點名買進4大資產

▲《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎發文指出，傳統貨幣的購買力正以驚人速度萎縮。（圖／翻攝自X@@theRealKiyosaki）

圖文／鏡週刊

理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）14日在社群平台上發文，直指通貨膨脹正在無形中榨乾民眾的荷包。他分析，隨著地緣政治衝突升溫與國家債務失控，傳統貨幣的購買力正以驚人速度萎縮，他呼籲投資人必須立即採取行動，改持有「真正的金錢」以自保。

戰爭與債務雙殺！ 你的購買力正在人間蒸發

羅伯特清崎在發文中點出通膨背後的兩大元凶。首先是日益緊張的伊朗局勢，他認為只要中東戰火不停，國際油價持續攀升，通膨就無法回頭，這將導致民眾手中的法定貨幣購買力不斷衰退。

其次，各國政府債台高築的困境，迫使政府必須印製更多「虛假貨幣」來應對危機。羅伯特清崎痛批，這種漫無目的地印鈔行為，本質上就是在竊取那些袖手旁觀、不願做出資產配置變動者的財富。他強調，這不是未來的風險，而是正在發生的現實。

別再存垃圾錢！ 清崎點名「黃金、比特幣」才是真錢

為了守護家庭與資產，他強烈建議投資人放棄對傳統貨幣的執著，轉而投資具有購買力增值潛力的「真錢」。他點名了4大避險資產，包括黃金、白銀，以及加密貨幣指標比特幣（Bitcoin）與乙太幣（Ethereum）。

在羅伯特清崎看來，法定貨幣只是隨時會縮水的數字，而這些實體貴金屬與去中心化的數位資產，才是能在通膨巨浪中站穩腳步的真實財富。

別說「買不起」要問「該如何負擔得起」

除了資產配置，羅伯特清崎更在文中犀利批判了大多數人的「窮人思維」。他觀察到許多人在面對抗通膨資產時，第一反應往往是「我買不起」。清崎直言，這正是窮人與富人之間最大的分水嶺。

「『我買不起』是窮人的用語。」他呼籲大眾應該學習富人的思維邏輯，將疑問轉化為動能，改問自己：「我要怎麼做才負擔得起？」他強調，唯有改變心態、主動尋求資產翻身的機會，才能在這一波由戰爭與債務引發的財富大重組中，保護好自己與家人的未來。

TAKE ACTION:



2 reasons why inflation will steal your money



1: As long as the war in Iran rising oil prices will cause inflation and your fist money to decline in purchasing power.



2: Nation Debt will cause governments to print more fake money.



Please protect your self,… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) May 13, 2026



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