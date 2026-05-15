　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

通膨正偷走你的錢！　《富爸爸》作者點名買進4大資產

《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎發文指出，傳統貨幣的購買力正以驚人速度萎縮。（翻攝自X@@theRealKiyosaki）

▲《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎發文指出，傳統貨幣的購買力正以驚人速度萎縮。（圖／翻攝自X@@theRealKiyosaki）

圖文／鏡週刊

理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）14日在社群平台上發文，直指通貨膨脹正在無形中榨乾民眾的荷包。他分析，隨著地緣政治衝突升溫與國家債務失控，傳統貨幣的購買力正以驚人速度萎縮，他呼籲投資人必須立即採取行動，改持有「真正的金錢」以自保。

戰爭與債務雙殺！　你的購買力正在人間蒸發

羅伯特清崎在發文中點出通膨背後的兩大元凶。首先是日益緊張的伊朗局勢，他認為只要中東戰火不停，國際油價持續攀升，通膨就無法回頭，這將導致民眾手中的法定貨幣購買力不斷衰退。

其次，各國政府債台高築的困境，迫使政府必須印製更多「虛假貨幣」來應對危機。羅伯特清崎痛批，這種漫無目的地印鈔行為，本質上就是在竊取那些袖手旁觀、不願做出資產配置變動者的財富。他強調，這不是未來的風險，而是正在發生的現實。

別再存垃圾錢！　清崎點名「黃金、比特幣」才是真錢

為了守護家庭與資產，他強烈建議投資人放棄對傳統貨幣的執著，轉而投資具有購買力增值潛力的「真錢」。他點名了4大避險資產，包括黃金、白銀，以及加密貨幣指標比特幣（Bitcoin）與乙太幣（Ethereum）。

在羅伯特清崎看來，法定貨幣只是隨時會縮水的數字，而這些實體貴金屬與去中心化的數位資產，才是能在通膨巨浪中站穩腳步的真實財富。

別說「買不起」要問「該如何負擔得起」

除了資產配置，羅伯特清崎更在文中犀利批判了大多數人的「窮人思維」。他觀察到許多人在面對抗通膨資產時，第一反應往往是「我買不起」。清崎直言，這正是窮人與富人之間最大的分水嶺。

「『我買不起』是窮人的用語。」他呼籲大眾應該學習富人的思維邏輯，將疑問轉化為動能，改問自己：「我要怎麼做才負擔得起？」他強調，唯有改變心態、主動尋求資產翻身的機會，才能在這一波由戰爭與債務引發的財富大重組中，保護好自己與家人的未來。


更多鏡週刊報導
京都繼父「公廁掐死11歲繼子」棄屍荒野藏3週　殺人動機曝光
川習會「恐談得非常差」　學者看一訊號喊不尋常：會後竟直奔天壇
薛仕凌涉閃兵今出庭！檢方怒求刑2年6個月他首發聲　不只假血壓還靠2招延後入伍

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 8327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／10縣市豪大雨特報　下到晚上
快訊／美對中鬆手貨量回流、運價跳漲上千　SCFI上漲9.55
台股高低震盪「史上第四大」！　法人分析
29歲女扮吊死鬼身亡！　哥心碎曝：爸媽無法講話睡覺
快訊／台積電宣布出售世界先進1.52億股
「川習會」逢場作戲避衝突　台學者憂：台灣正點滴流失一些東西

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東京宣布：麻疹接觸者「滿3條件」5/18起免費接種疫苗　239人確診

超想跟習近平交朋友？專家分析川普肢體語言　比對盟友還熱絡

川普石油封鎖釀能源危機！美提1億美元援助　古巴批：前後矛盾

傳普丁20日訪中國　北京半年接待美俄英法4國領袖

通膨正偷走你的錢！　《富爸爸》作者點名買進4大資產

LIVE／訪中行程結束！　川普搭乘空軍一號返美

川普訪中插曲！白宮幕僚遭踩踏、特勤被擋門外　美方怒：一場鬧劇

冷血肇逃！美醫師撞死人竟落跑　20分鐘後「走進急診室值班」

中國會武統台灣？　盧比歐：習近平更想讓台灣「自願統一」

川普盛讚北京高規格接待！　稱習近平如「好萊塢男星」

百萬網紅抓姦在床！　養老公10年竟遭閨密助理背叛　渣男嗆：找妾伺候你不好嗎？

「川習會」正式登場！　川普大讚習近平是「偉大領袖」

馬斯克晚宴上超夯！　雷軍找自拍遭「扮鬼臉」回應

新莊某工地意外！鷹架「整排倒塌」　1工人17樓墜落命危

川習會歷時2小時結束！川普讚很棒　但拒答是否談及台灣

川普到北京了！　大陸副主席韓正親自接機

國宴致詞！習近平談中美關係　喊「只能搞好不能搞壞」

黃仁勳讚會談順利！美國CEO團現身北京　和馬斯克庫克同框

陰蝨

沈伯洋參選北市長首件政績出爐　害名嘴謝寒冰大型翻車「真的跪了」　千份雞排發放地點出爐

東京宣布：麻疹接觸者「滿3條件」5/18起免費接種疫苗　239人確診

超想跟習近平交朋友？專家分析川普肢體語言　比對盟友還熱絡

川普石油封鎖釀能源危機！美提1億美元援助　古巴批：前後矛盾

傳普丁20日訪中國　北京半年接待美俄英法4國領袖

通膨正偷走你的錢！　《富爸爸》作者點名買進4大資產

LIVE／訪中行程結束！　川普搭乘空軍一號返美

川普訪中插曲！白宮幕僚遭踩踏、特勤被擋門外　美方怒：一場鬧劇

冷血肇逃！美醫師撞死人竟落跑　20分鐘後「走進急診室值班」

中國會武統台灣？　盧比歐：習近平更想讓台灣「自願統一」

川普盛讚北京高規格接待！　稱習近平如「好萊塢男星」

沈玉琳每年砸15萬健檢仍罹癌！　住院「大出血」崩潰喊：Why me

太害怕人類！受虐汪困林地「一碰就淒厲慘叫」　志工心碎給抱抱

快訊／10縣市豪大雨特報　下到晚上

東京宣布：麻疹接觸者「滿3條件」5/18起免費接種疫苗　239人確診

醫美偷拍案延燒　顏若芳批：北市衛生局現地稽核竟掛零

王世堅質詢送壓力鍋　期許卓榮泰扛住壓力端上好菜給國人

華航機票下殺「最低3108元」　全航線81折起

凱特王妃訪義大利緊戴愛的禮物　卡地亞錶疊搭兒女名手環獲好評

快訊／美國對中國鬆手貨量回流、運價跳漲上千　SCFI今日上漲9.55%　

台南柳營新康橋傳男子落水　消防船艇尋獲明顯死亡

百萬網紅抓姦在床！　養老公10年竟遭閨密助理背叛　渣男嗆：找妾伺候你不好嗎？

國際熱門新聞

習近平稱美國衰落　川普回應：100%正確

川普國宴特製版菜單曝光！壓軸竟播他最愛神曲

空軍一號開過！解放軍士兵「如雕像」影片爆紅

俄軍2天出動「1560架無人機」空襲！

川普訪中插曲！白宮幕僚遭推擠、特勤被擋門外

川普：達成非常棒的貿易協議

《富爸爸》作者點名買進4大資產

日本妹拔智齒「弄了3小時」　醫生堅持不收費！原因驚呆她

川普北京行避談台灣　專家：美方未讓步

川習會利多　美股破5萬點大關

川普：習近平拍板訂購200架波音飛機

商務艙成活春宮！2男女搭機「初次見面」就激戰

LIVE／訪中行程結束　川普搭空軍一號返美

川習會後美對台政策沒變！盧比歐重申戰略模糊

更多熱門

相關新聞

買50張00403A「成交價10.83」被套牢！自救會成立

買50張00403A「成交價10.83」被套牢！自救會成立

00403A一上市即引爆搶購潮，掛牌首日狂噴418萬張成交量，甚至出現5.57%溢價，就有網友表示，12日跟著買進00403A，成交價為10.74，後來發現溢價已超過5％，直呼「看起來是買貴了！」還有網友買了50張，10.83元的00403A，隨著討論熱度上升，臉書也出現「00403A自救會」社團，吸引逾千名成員加入。

她是《真人快打II》的鐵扇公主　

她是《真人快打II》的鐵扇公主　

萬物通膨的省錢小妙招！

萬物通膨的省錢小妙招！

網壇兩位世界第一都背GUCCI

網壇兩位世界第一都背GUCCI

炒股2個月賺70萬！消防員弟突離職　哥傻：有救嗎

炒股2個月賺70萬！消防員弟突離職　哥傻：有救嗎

關鍵字：

鏡週刊投資理財

讀者迴響

熱門新聞

快訊／擎天崗放送事故！23歲男認了「不知有鏡頭」

擎天崗情侶「凌晨野戰」被直播！　鏡頭君影音全都錄

「年輕人快下去救」　婆媽一句話挨轟害死文大生

曾是王心凌伴舞！他如今竟成《角頭》男星

雞蛋要不要冰？老蛋行公開「25°C鐵律」　做錯細菌翻倍

台積電喊智慧眼鏡「紅茶店」秒漲停！　台灣供應鏈全沾光

買春後癢到崩潰！醫在他內褲裡驚見「螃蟹蟲」群聚嗜血

即／密室逃脫扮「上吊鬼」遭勒頸　29歲女搶救5天宣告不治

集氣！温嵐敗血性休克搶救中　經紀人親曝「最新狀況」

辦公室一早都是「敲蛋聲」　大票30+秒懂

買50張00403A「成交價10.83」被套牢！自救會成立

快訊／温嵐緊急進加護病房治療！　經紀人發聲　

祈錦鈅離婚宣佈離開台灣！超狂近況曝

名醫又出事！前舉重國手減重手術「大失血亡」　

看不到大谷二刀流了？MLB擬改制度

更多

最夯影音

更多
百萬網紅抓姦在床！　養老公10年竟遭閨密助理背叛　渣男嗆：找妾伺候你不好嗎？

百萬網紅抓姦在床！　養老公10年竟遭閨密助理背叛　渣男嗆：找妾伺候你不好嗎？
「川習會」正式登場！　川普大讚習近平是「偉大領袖」

「川習會」正式登場！　川普大讚習近平是「偉大領袖」

馬斯克晚宴上超夯！　雷軍找自拍遭「扮鬼臉」回應

馬斯克晚宴上超夯！　雷軍找自拍遭「扮鬼臉」回應

新莊某工地意外！鷹架「整排倒塌」　1工人17樓墜落命危

新莊某工地意外！鷹架「整排倒塌」　1工人17樓墜落命危

川習會歷時2小時結束！川普讚很棒　但拒答是否談及台灣

川習會歷時2小時結束！川普讚很棒　但拒答是否談及台灣

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面