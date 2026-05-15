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獎金談不攏！三星電子工會預告「5萬人罷工18天」　股價重挫9%

▲▼南韓三星發佈未來5年投資計畫，在半導體、生物科技等領域斥資450兆韓元。（圖／路透社）

▲ 三星工會預告21日起發動罷工。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

三星電子勞資談判持續膠著，工會堅持將自21日展開長達18天的全面罷工，股價盤中重挫逾9%，創下顯著跌幅。

綜合《韓聯社》及《路透》，隨著罷工危機步步逼近，三星電子高層親赴京畿道平澤廠區，由副董事長全永鉉率部門主管與工會領導層直接會面，試圖化解僵局。

三星高層親赴廠區談判仍無解

三星方面聲明表示，願意「無條件以開放態度重啟對話」，並就勞資紛爭對民眾、股東及政府造成困擾深表歉意，強調「半導體產業24小時不間斷運作，絕不允許罷工發生，一旦無法履行對客戶的承諾，將徹底損失信任資產」。

但會談結果顯示雙方立場仍南轅北轍，工會共同抗爭本部委員長崔承浩（音譯）強調，公司必須提出績效獎金透明化、廢除上限並制度化的具體方案才願重啟協商，並稱6月7日之後才有意願協議，而6月7日正是罷工預定結束日，暗示罷工計畫不變。

獎金上限制度化成最大癥結

工會要求廢除獎金上限並加以制度化；三星則堅持維持現行OPI（超額利潤績效獎金）架構，僅願另設無上限特別獎勵制度作為彈性補充，雙方都不願讓步。

南韓勞動委員會已呼籲16日舉行新一輪調解會談，總理、財政部長等官員相繼表態，罷工將對出口與經濟成長造成嚴重衝擊，產業部長更警告損害將「不可挽回」。摩根大通估計，罷工若成真恐怕使三星營業利潤損失達21至31兆韓元（約140億至208億美元）。

工會宣稱最多將有5萬名員工加入罷工，市場憂慮供貨可靠性下滑，且競爭對手SK海力士可能因此受益，進一步拖累三星股價走勢。

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