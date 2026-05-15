超想跟習近平交朋友？專家分析川普肢體語言　比對盟友還熱絡

▲兩人握手時，川普多次輕拍習近平的手及手臂。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》指出，儘管在貿易和台灣等議題上分歧，川普與習近平在北京見面時，透過肢體語言表現出許多友善姿態。他們微笑、聊天、多次握手，距離很近甚至輕拍手臂，互動方式遠比兩人先前的會面更加溫暖與放鬆，顯示出他們希望這段競爭關係能朝向更友善的方向發展。

這些肢體語言與川普在國內對中國的嚴厲批評，以及他與長期盟友會面時的模樣形成鮮明對比。

川普這次與習近平會面，氣氛遠遠不如川普在白宮接待烏克蘭總統澤倫斯基時那樣緊張或劍拔弩張，他接待德國前總理或北約領袖時的距離感也消失了。此外，川普那令人捉摸不定，曾緊緊抓住日本前首相安倍晉三長達19秒的「強力握手」也沒有出現。

▼專家解讀，川普與習近平都釋出和解姿態。（圖／路透）



差很大！川習都釋出善意姿態

專家解讀這些肢體語言指出，川普與習近平都按照自己的風格表現出和解姿態，並且反映出兩國的複雜關係。

大西洋理事會全球中國中心資深主任哈特（Melanie Hart）說，川普對習近平表現出「渴望成為朋友」的姿態，「他很希望習近平喜歡他這個人，並且能夠發展出某種特殊情誼，進而談成特殊待遇和交易」，這一點從川普的用語及肢體語言都能看出來。

亞洲協會政策研究所資深研究員莫理斯（Lyle Morris）也指出，川普並未使用慣用的「強力拉手」技巧，反而用左手輕拍習近平，展現更多友善的意圖。

▲▼川普肢體動作顯示出友善氣氛。（上圖／達志影像／美聯社；下圖／路透社）

美中聲明大不同 互相爭取利益

值得關注的是，兩國對於此次會談的描述出現明顯落差。美國強調中國投資、購買美國石油與阻止芬太尼流入，而北京討論台灣及兩國官員如何增進戰略穩定。

布魯金斯研究所中國研究學者何瑞恩（Ryan Hass）直言，「兩份聲明對照著看，幾乎像是在描述兩場不同的會面。兩位領導人都認為只要處理得當，就能從對方身上得到想要的東西。有趣的是，他們各自想要的東西根本天差地別。」