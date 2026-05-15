快訊／川普：美中達成非常棒的貿易協議

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普與中國國家主席習近平15日來到中南海，兩人進行約莫10分鐘的私下談話，接著在花園散步，隨後雙方發表談話。川普稱，這次的訪問行程很棒，「我們為兩國達成一些非常棒的貿易協議」，且雙邊關係穩固，已經解決許多問題。

▲美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／路透，下同）

CNN、衛報、NBC等報導，川普在茶敘開始時提到，習近平是他非常尊敬的人，且已經成為他的朋友，兩人已解決許多其他人無法解決的問題，其中一項討論議題就是伊朗戰事。川普暗示，美中在結束衝突、開放荷莫茲海峽方面的立場與美方一致，「我們不希望他們擁有核武，我們希望（荷莫茲）海峽保持暢通」。

川普也展望習近平預計今年晚些時候對美國的訪問行程。此前，川普在出席晚宴期間邀請習近平夫婦於今年9月24日訪問白宮。

#WATCH | US President Donald Trump meets Chinese President Xi Jinping for the second day in Beijing



US President Donald Trump says, "We made some fantastic trade deals great for both countries... He is a great man I respect greatly... We have settled a lot of problems that a lot… pic.twitter.com/qL4ze2YKnk — ANI (@ANI) May 15, 2026

川習兩人15日舉行第二輪實質會談，但與14日的龐大代表團不同，美中雙方僅由少數核心幕僚陪同出席。

美國方面，川普帶著國務卿盧比歐、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）出席會晤；中國方面，習近平將由中共中央書記處書記蔡奇、外交部長王毅、國務院副總理何立峰、外交部常務副部長馬朝旭、中國駐美大使謝鋒等人陪同參與。