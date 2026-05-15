快訊／川普：美中達成非常棒的貿易協議

記者詹雅婷／綜合報導
美國總統川普與中國國家主席習近平15日來到中南海，兩人進行約莫10分鐘的私下談話，接著在花園散步，隨後雙方發表談話。川普稱，這次的訪問行程很棒，「我們為兩國達成一些非常棒的貿易協議」，且雙邊關係穩固，已經解決許多問題。
▲美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／路透，下同）
CNN、衛報、NBC等報導，川普在茶敘開始時提到，習近平是他非常尊敬的人，且已經成為他的朋友，兩人已解決許多其他人無法解決的問題，其中一項討論議題就是伊朗戰事。川普暗示，美中在結束衝突、開放荷莫茲海峽方面的立場與美方一致，「我們不希望他們擁有核武，我們希望（荷莫茲）海峽保持暢通」。
川普也展望習近平預計今年晚些時候對美國的訪問行程。此前，川普在出席晚宴期間邀請習近平夫婦於今年9月24日訪問白宮。
#WATCH | US President Donald Trump meets Chinese President Xi Jinping for the second day in Beijing— ANI (@ANI) May 15, 2026
US President Donald Trump says, "We made some fantastic trade deals great for both countries... He is a great man I respect greatly... We have settled a lot of problems that a lot… pic.twitter.com/qL4ze2YKnk
川習兩人15日舉行第二輪實質會談，但與14日的龐大代表團不同，美中雙方僅由少數核心幕僚陪同出席。
美國方面，川普帶著國務卿盧比歐、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）出席會晤；中國方面，習近平將由中共中央書記處書記蔡奇、外交部長王毅、國務院副總理何立峰、外交部常務副部長馬朝旭、中國駐美大使謝鋒等人陪同參與。
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