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另一半外遇怎發現？9大偷吃警訊　性生活變頻繁也有鬼

專家整理出另一半出軌的9大徵兆。（圖／AI示意圖）

▲專家整理出另一半出軌的9大徵兆。（圖／AI示意圖）

圖文／CTWANT

每對夫妻或情侶在交往、結婚後，最擔心的問題之一，就是另一半是否出現感情不忠情況。英國兩性專家近日就列出「9大徵兆」，提醒民眾若發現伴侶生活習慣突然出現異常變化，恐怕要提高警覺。

根據《太陽報》報導，英國雜誌《Fabulous》近日訪問兩性專家克萊爾（Claire Rénier）與安娜貝爾（Annabelle Knight），兩人認為，婚外情往往不容易第一時間被發現，但隨著時間推移，生活細節仍可能露出端倪。

專家整理出以下9項可能徵兆：

1.突然頻繁自己洗衣服

專家指出，如果另一半突然變得相當在意自己的衣物，甚至主動增加洗衣頻率、堅持自行烘衣，可能代表對方想隱藏某些事情。克萊爾表示，有些人可能是為了掩蓋新購買的貼身衣物，甚至是避免留下與外遇對象相關的痕跡。

她也提醒，雖然這有可能只是單純想分擔家務，但若對方平常從不主動洗衣，如今卻突然積極參與，仍值得留意。

2.無緣無故開始送禮

若另一半原本不擅長浪漫行為，卻突然頻繁送小禮物、安排驚喜，專家認為，這可能與內心愧疚感有關。

克萊爾指出，有些出軌者不但不會減少對伴侶的關心，反而會變得更加溫柔體貼，甚至刻意增加情感與肢體互動，希望藉此減輕內心罪惡感，或說服自己這段感情依然穩定。

3.手機出現「計算機APP」

安娜貝爾表示，部分隱藏型APP外觀看似普通計算機，但輸入特定密碼後，就能開啟隱藏照片、影片與聊天紀錄。

她提醒，若發現另一半手機中安裝多個計算機APP，或突然變得格外保護手機、頻繁更換密碼、手機長時間不離身，都可能是需要留意的徵兆。

不過她也強調，比起APP本身，更重要的是整體手機使用習慣是否出現明顯改變。

4.性生活突然變頻繁

許多人認為偷吃後對性生活會失去興趣，但專家指出，部分出軌者反而可能因新鮮感刺激，而更頻繁地主動求歡，甚至願意嘗試新的親密互動方式。

安娜貝爾表示，這可能與外遇帶來的刺激感、多巴胺增加有關，但她也提醒，性生活變化不一定等於外遇，也可能只是壓力釋放或長期關係中的正常波動。

5.無故開始自我貶低

如果另一半原本個性樂觀、自信，卻突然經常說出「我配不上你」等負面話語，專家認為，可能與內心罪惡感有關。

克萊爾指出，出軌本身容易讓人產生羞愧感，因此部分人會開始否定自己，甚至潛意識希望伴侶主動結束這段關係。

6.開始避免一起過節

專家指出，若另一半突然對節日活動、家庭聚會或社交場合失去興趣，甚至頻繁找理由缺席，可能代表對方想逐漸脫離原本共同生活圈。

克萊爾認為，部分出軌者可能是不希望面對雙方共同朋友，或擔心社交圈重疊後增加被揭穿風險。

7.異常關注伴侶行程

兩性專家表示，外遇者往往會特別留意另一半行蹤，藉此掌握對方何時不在家，以降低被發現風險。

專家提醒，如果另一半突然開始頻繁詢問詳細行程、返家時間與外出地點，且搭配其他異常行為時，就值得提高警覺。

8.上廁所時間突然變長

若另一半開始長時間待在廁所、獨自待在其他房間，甚至深夜長時間不睡覺，專家認為，可能是在偷偷聯繫其他對象。

克萊爾指出，即使兩人身處同一個空間，但刻意拉開距離，也可能反映情感上的疏離。

9.刻意隱藏銀行帳單

克萊爾表示，每對伴侶都有不同財務習慣，但若另一半開始對消費內容、銀行帳單、提款紀錄或刷卡習慣刻意保密，就可能是不忠徵兆之一。

她指出，財務秘密與感情秘密往往存在高度關聯，若發現對方對金流變得異常敏感，或出現難以解釋的支出，仍須多加留意。

不過專家也提醒，單一徵兆未必代表一定發生婚外情，仍須綜合觀察雙方相處狀況與實際情形，避免因過度猜疑而影響感情關係。

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