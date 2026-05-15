川普是「黎智英獲釋」最大希望　女兒信心喊話

▲78歲的香港傳媒大亨黎智英。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普訪中期間，香港傳媒大亨黎智英之女黎采（Claire Lai）接受CNN專訪，直言相信川普是能夠讓父親獲釋的人。此前，川普曾多次表示，他將在會談期間，直接向習近平提出黎智英案。

堅信川普！能讓黎智英獲釋總統

黎采受訪時告訴CNN，「川普總統與其政府多次展現出釋放我父親的決心。我極度有信心，他將是讓我父親重獲自由的那位總統。」

被問及來自美國跨黨派的政治壓力，是否會影響北京考量時，黎采表示這絕非一個會隨政治風向轉變就消失的問題，「如果我父親在獄中以『烈士』身分去世，對中共而言將是毀滅性的打擊」，希望川普幫助北京看清釋放黎智英才是明智之舉。

黎采還透露，父親坐牢期間健康狀況持續惡化，家人們能收到的消息既有限又日益矛盾，「我的父親正在老去……去年的香港人平均壽命是82至83歲，而他今年即將79歲。有這麼多健康問題，我們真的非常擔心。」

▼黎智英女兒黎采 。（圖／達志影像／美聯社）

川普表態會發聲 香港北京回應

黎智英作為資深民主倡議者與香港最激烈的對中批評者，因2020年香港《國家安全法》被捕入獄，被控多項叛亂罪名，今年2月因兩項「串謀勾結外國勢力罪」及一項「發布煽動刊物罪」被重判20年監禁，目前正在服刑中，而他本人否認所有指控。

川普這次啟程訪中之前，曾多次公開表示將在會談中直接向習近平提出黎智英一案。

香港政府回應，黎智英關押期間獲得「充足且完善」的醫療服務，其代表律師1月開庭時，多次確認黎智英對關押期間所受待遇「並無任何投訴」，強調案件經過「公平、公開審判」，黎智英也沒有針對定罪或量刑提出任何上訴。

中國外交部並未回應CNN，但其發言人本週稍早宣稱，黎智英是「動搖香港社會秩序事件的主要策劃者和實施者」，強調香港事務屬於中國內政，中國中央政府堅定支持香港司法機構依法履行職責。

川普親口證實！ 將當面要求習近平「釋放黎智英」



盧比歐：川普當面關切黎智英案 盼北京「正面回應」