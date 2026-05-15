　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國會武統台灣？　盧比歐：習近平更想讓台灣「自願統一」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平,川習會。（圖／達志影像／美聯社）

▲川習會雖談及台灣議題，但是美國在會後的摘要並未提及。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）14日在北京接受NBC News專訪，首度公開說明川普與習近平在川習會中對於台灣議題的討論細節。值得注意的是，中方事後發布的會議摘要明確點名台灣問題，但美方對外公布的版本卻隻字未提，兩份紀要之間的落差引發外界高度關注。

▲▼ 美國總統川普與國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／路透）

▲盧比歐透露習近平對兩岸統一的態度。（圖／路透）

美方立場未變強制改變現狀就是問題

盧比歐在受訪時坦承，習近平確實在會談中強調台灣問題是「中美關係」中的重要性議題，這也是中方一貫的做法。他表示，美方對此早有預料，並始終給予同一個回應，「任何試圖以強制手段改變兩岸現狀的行為，都將對美中雙方造成不利影響」。他強調，這套政策跨越多任政府，至今從未改變。

對台軍售非習近平當天主要訴求

針對外界關注的對台軍售問題，盧比歐透露，習近平在此次會談中並未特別突顯這項訴求。他說，美方早已熟知中方在軍售議題上的一貫態度，而美國對台軍售流程本身也涉及國會的參與，包括預算撥款與政策決策等環節，並非行政部門單方面說了算。

習近平想要的不是戰爭而是自願統一

對於「中國是否打算武力犯台」的提問，盧比歐的答案出人意料。他認為，北京最理想的結果是台灣「主動選擇加入中國」，例如透過投票或公投的形式。他指出，習近平執政以來一直將所謂「統一」視為核心目標，並多次公開宣示此事「必將發生」。不過盧比歐也明確表態，若中方選擇以武力達成這個目的，美方認為將是「大錯特錯」，其後果將波及全球，而非僅限於美中兩國。

戰略模糊是為避免衝突不是態度不明

盧比歐進一步解釋美國長期奉行「戰略模糊」政策的用意。他強調，這並不代表美方立場曖昧，而是一種刻意為之的政策設計，目的在於降低任何一方誤判情勢、進而觸發衝突的風險。他說，台海一旦爆發破壞性事件，對美中兩國乃至整個國際社會都將帶來難以承受的衝擊。

中國軍力10年爆發式擴張已是全球第二

在談及中國軍事擴張的問題時，盧比歐指出，中國整體軍事實力在過去10年間以前所未見的速度快速增長，尤其是海軍方面已多次斥資數十億美元持續投入建設。

他認為，北京的擴軍目標並不僅限於台海方向，更長遠的企圖是仿效美國，在全球範圍內投射軍事力量。盧比歐評估，儘管中國軍力整體上仍落後於美國，但其目前「毫無疑問是世界第二強的軍事力量」。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 8327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
密室逃脫女員工扮「吊死鬼」亡！　家屬發聲明
藍營彰化縣長徵召爆內鬨！　地方群組怒火延燒抵制謝家
川普訪中插曲！　美方團隊當場抗議：一場鬧劇
LIVE／訪中行程結束！　川普搭乘空軍一號返美
快訊／台股創高後暴走　終場翻黑大跌
快訊／温嵐緊急進加護病房治療！　經紀人發聲　
沈玉琳復工！近況照曝　Melody淚眼合體

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

LIVE／訪中行程結束！　川普搭乘空軍一號返美

川普訪中插曲！白宮幕僚遭踩踏、特勤被擋門外　美方怒：一場鬧劇

冷血肇逃！美醫師撞死人竟落跑　20分鐘後「走進急診室值班」

中國會武統台灣？　盧比歐：習近平更想讓台灣「自願統一」

川普盛讚北京高規格接待！　稱習近平如「好萊塢男星」

川普是「黎智英獲釋」最大希望　女兒信心喊話

快訊／川普：美中達成非常棒的貿易協議

陸男「大鬧曼谷機場」踹壞閘門！　泰政府下令終身禁入境、賠43萬

另一半外遇怎發現？9大偷吃警訊　性生活變頻繁也有鬼

衛報：川普反常沉默　對台灣是「最好結果」

百萬網紅抓姦在床！　養老公10年竟遭閨密助理背叛　渣男嗆：找妾伺候你不好嗎？

「川習會」正式登場！　川普大讚習近平是「偉大領袖」

馬斯克晚宴上超夯！　雷軍找自拍遭「扮鬼臉」回應

新莊某工地意外！鷹架「整排倒塌」　1工人17樓墜落命危

川習會歷時2小時結束！川普讚很棒　但拒答是否談及台灣

川普到北京了！　大陸副主席韓正親自接機

國宴致詞！習近平談中美關係　喊「只能搞好不能搞壞」

黃仁勳讚會談順利！美國CEO團現身北京　和馬斯克庫克同框

陰蝨

沈伯洋參選北市長首件政績出爐　害名嘴謝寒冰大型翻車「真的跪了」　千份雞排發放地點出爐

LIVE／訪中行程結束！　川普搭乘空軍一號返美

川普訪中插曲！白宮幕僚遭踩踏、特勤被擋門外　美方怒：一場鬧劇

冷血肇逃！美醫師撞死人竟落跑　20分鐘後「走進急診室值班」

中國會武統台灣？　盧比歐：習近平更想讓台灣「自願統一」

川普盛讚北京高規格接待！　稱習近平如「好萊塢男星」

川普是「黎智英獲釋」最大希望　女兒信心喊話

快訊／川普：美中達成非常棒的貿易協議

陸男「大鬧曼谷機場」踹壞閘門！　泰政府下令終身禁入境、賠43萬

另一半外遇怎發現？9大偷吃警訊　性生活變頻繁也有鬼

衛報：川普反常沉默　對台灣是「最好結果」

中南海會晤內容曝光　習近平：中美可合作促進各自發展振興

高雄警處理車禍先發生車禍！轉彎撞飛直行機車　分局祭罰單開罰

台南數位平權再升級　南化數位機會中心揭牌全市13據點全國第一

太惡劣！男星5度酒駕　要女友幫滅證「檢方求判4年」

總獎金270萬！全國泰雅運動會6月尖石開跑　20噸五月桃香甜登場

李玉璽吵架許允樂「必做1舉動」！結婚5月揭消氣秘訣：摸著繼續吵

漢他郵輪紐籍乘客入台檢驗陰性　將「加強自主健康管理」至6/6

女星拿電子簽證入境印尼竟卡關！　可能原因曝光超傻眼

10萬斡旋金要飛了？　首購小白「沒算準貸款」大翻車

藍營彰化縣長徵召爆內鬨！為洪榮章抱屈...怒火延燒抵制謝家

【Timing剛剛好】富藍奇應援偷放地圖屁？　最後一秒神配合乾冰

國際熱門新聞

習近平稱美國衰落　川普回應：100%正確

川普國宴特製版菜單曝光！壓軸竟播他最愛神曲

空軍一號開過！解放軍士兵「如雕像」影片爆紅

俄軍2天出動「1560架無人機」空襲！

日本妹拔智齒「弄了3小時」　醫生堅持不收費！原因驚呆她

川普北京行避談台灣　專家：美方未讓步

川普：達成非常棒的貿易協議

川習會利多　美股破5萬點大關

川普：習近平拍板訂購200架波音飛機

商務艙成活春宮！2男女搭機「初次見面」就激戰

川習會後美對台政策沒變！盧比歐重申戰略模糊

川普訪中第二天　亮點一次看

黃明志涉毒案逆轉無罪！坐輪椅憔悴現身

習近平就台灣問題示警　顯示美未讓步

更多熱門

相關新聞

中共「神祕中南海」 新華門「雙崗哨兵」制...胡錦濤曾瀛台夜宴連戰

中共「神祕中南海」 新華門「雙崗哨兵」制...胡錦濤曾瀛台夜宴連戰

美國總統川普（Donald Trump）今（15）日進行訪中最後半天行程，大陸國家主席習近平特別安排與他在象徵中共中央最高權力中樞的「中南海」與他進行「小範圍」茶敘，這也讓外界得以再次揭開「中南海」這層「神祕面紗」，一窺「中國政治」的心臟，也是中共中央政治局及大陸國務院的辦公地點。

快訊／川普前進中南海「對花感興趣」　習爽快「送種子」給他！

快訊／川普前進中南海「對花感興趣」　習爽快「送種子」給他！

習近平警告「台灣問題」處理不好恐衝突　趙少康解讀：台獨就會戰爭

習近平警告「台灣問題」處理不好恐衝突　趙少康解讀：台獨就會戰爭

川普讚中國高規格接待　習近平如好萊塢男星

川普讚中國高規格接待　習近平如好萊塢男星

川普：達成非常棒的貿易協議

川普：達成非常棒的貿易協議

關鍵字：

川習會台灣統一美中關係中國軍力戰略模糊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／擎天崗放送事故！23歲男認了「不知有鏡頭」

擎天崗情侶「凌晨野戰」被直播！　鏡頭君影音全都錄

「年輕人快下去救」　婆媽一句話挨轟害死文大生

雞蛋要不要冰？老蛋行公開「25°C鐵律」　做錯細菌翻倍

曾是王心凌伴舞！他如今竟成《角頭》男星

買春後癢到崩潰！醫在他內褲裡驚見「螃蟹蟲」群聚嗜血

台積電喊智慧眼鏡「紅茶店」秒漲停！　台灣供應鏈全沾光

辦公室一早都是「敲蛋聲」　大票30+秒懂

即／密室逃脫扮「上吊鬼」遭勒頸　29歲女搶救5天宣告不治

祈錦鈅離婚宣佈離開台灣！超狂近況曝

即／擎天崗出現「四腳獸」　警掌握身分要辦了

看不到大谷二刀流了？MLB擬改制度

25歲男國道追撞　小貨車撞爛慘死

名醫又出事！前舉重國手減重手術「大失血亡」　

女心理師醫院嘿咻人夫　法官怒轟違反職業倫理

更多

最夯影音

更多
百萬網紅抓姦在床！　養老公10年竟遭閨密助理背叛　渣男嗆：找妾伺候你不好嗎？

百萬網紅抓姦在床！　養老公10年竟遭閨密助理背叛　渣男嗆：找妾伺候你不好嗎？
「川習會」正式登場！　川普大讚習近平是「偉大領袖」

「川習會」正式登場！　川普大讚習近平是「偉大領袖」

馬斯克晚宴上超夯！　雷軍找自拍遭「扮鬼臉」回應

馬斯克晚宴上超夯！　雷軍找自拍遭「扮鬼臉」回應

新莊某工地意外！鷹架「整排倒塌」　1工人17樓墜落命危

新莊某工地意外！鷹架「整排倒塌」　1工人17樓墜落命危

川習會歷時2小時結束！川普讚很棒　但拒答是否談及台灣

川習會歷時2小時結束！川普讚很棒　但拒答是否談及台灣

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面