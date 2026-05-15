中國會武統台灣？　盧比歐：習近平更想讓台灣「自願統一」

▲川習會雖談及台灣議題，但是美國在會後的摘要並未提及。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）14日在北京接受NBC News專訪，首度公開說明川普與習近平在川習會中對於台灣議題的討論細節。值得注意的是，中方事後發布的會議摘要明確點名台灣問題，但美方對外公布的版本卻隻字未提，兩份紀要之間的落差引發外界高度關注。

▲盧比歐透露習近平對兩岸統一的態度。（圖／路透）

美方立場未變強制改變現狀就是問題

盧比歐在受訪時坦承，習近平確實在會談中強調台灣問題是「中美關係」中的重要性議題，這也是中方一貫的做法。他表示，美方對此早有預料，並始終給予同一個回應，「任何試圖以強制手段改變兩岸現狀的行為，都將對美中雙方造成不利影響」。他強調，這套政策跨越多任政府，至今從未改變。

對台軍售非習近平當天主要訴求

針對外界關注的對台軍售問題，盧比歐透露，習近平在此次會談中並未特別突顯這項訴求。他說，美方早已熟知中方在軍售議題上的一貫態度，而美國對台軍售流程本身也涉及國會的參與，包括預算撥款與政策決策等環節，並非行政部門單方面說了算。

習近平想要的不是戰爭而是自願統一

對於「中國是否打算武力犯台」的提問，盧比歐的答案出人意料。他認為，北京最理想的結果是台灣「主動選擇加入中國」，例如透過投票或公投的形式。他指出，習近平執政以來一直將所謂「統一」視為核心目標，並多次公開宣示此事「必將發生」。不過盧比歐也明確表態，若中方選擇以武力達成這個目的，美方認為將是「大錯特錯」，其後果將波及全球，而非僅限於美中兩國。

戰略模糊是為避免衝突不是態度不明

盧比歐進一步解釋美國長期奉行「戰略模糊」政策的用意。他強調，這並不代表美方立場曖昧，而是一種刻意為之的政策設計，目的在於降低任何一方誤判情勢、進而觸發衝突的風險。他說，台海一旦爆發破壞性事件，對美中兩國乃至整個國際社會都將帶來難以承受的衝擊。

中國軍力10年爆發式擴張已是全球第二

在談及中國軍事擴張的問題時，盧比歐指出，中國整體軍事實力在過去10年間以前所未見的速度快速增長，尤其是海軍方面已多次斥資數十億美元持續投入建設。

他認為，北京的擴軍目標並不僅限於台海方向，更長遠的企圖是仿效美國，在全球範圍內投射軍事力量。盧比歐評估，儘管中國軍力整體上仍落後於美國，但其目前「毫無疑問是世界第二強的軍事力量」。