陸男「大鬧曼谷機場」踹壞閘門！　泰政府下令終身禁入境、賠43萬

▲中國籍男子失控踹壞自動通關閘門。（圖／翻攝自民意報）



記者王佩翊／編譯

中國一名30歲男子日前準備從素萬那普機場出境時，因不會使用自動通關閘門，竟當場惱羞成怒，暴力猛踹閘門，不僅踢壞造價昂貴的感應閘門，還對前來制止的航警飆罵髒話。該名男子隨即被逮捕，然而泰國當局除了依刑事毀損罪將其起訴，並求償45萬泰銖（約新台幣43萬元）外，更將該名男子永久列入「黑名單」，終身禁止入境泰國。

不會用自動通關！陸男拿「登機證」狂刷感應器 憤怒踹破閘門

根據泰媒KhaoSod報導，這起風波發生於13日下午2時35分。現年30歲的中國籍男子Liwei Zheng原定搭乘春秋航空9C7282航班飛往上海，但他經過素萬那普機場第二出境區的自動通關閘門DAE01時，卻突然情緒失控破壞閘門。

根據監視器畫面顯示，鄭男把「登機證」放在應掃描護照的感應區上，因此閘門沒有做出反應，沒想到他竟瞬間斷線，憤而抬腳猛踹閘門，隨後又衝向另一台DAE06閘門嘗試，結果又因掃描方式錯誤再次失敗。鄭男徹底失控，竟直接動手暴力破門強行闖入，嚇得現場安檢人員立刻衝上前將他制伏。

機場狂飆英中髒話！妻急拉住也沒用 恐面臨3年刑期＋45萬賠償

鄭男遭逮後情緒極度激動，不僅不配合調查，還對著移民局官員用英文、中文交替飆罵侮辱性字眼，甚至數度企圖攻擊警員。當時與他同行的妻子見狀，趕忙上前試圖安撫與攔阻，但鄭男依然大聲叫囂，脫序行為引發大批旅客圍觀。

警方指出，鄭男毀損公物的行為已違反泰國《刑法》第358條，最高可處3年有期徒刑或6萬泰銖（約新台幣5.3萬元）罰金。此外，他還必須支付高昂的維修費用，自動通關系統的損壞求償金額估計高達45萬泰銖（約新台幣43萬元）。警方也考慮加控其「侮辱公務員罪」，可額外判處1年徒刑。

下場慘了！泰國官方：永久禁止入境 判決前不准回中國

這起案件於15日移送北欖府（Samut Prakan）地方法院審理。泰國移民局高層表示，鑑於鄭男行為極其惡劣且目無法紀，已正式將他列入入境黑名單，「終身禁止」踏入泰國國土。

官方確認，在所有法律程序與賠償事宜完成之前，鄭男必須留在泰國境內，不得搭機回國。