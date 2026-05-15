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川普盛讚北京高規格接待！　稱習近平如「好萊塢男星」

▲▼ 川習會。川普，習近平。（圖／路透）

▲ 川普14日抵達北京人民大會堂，與習近平在紅毯上握手。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普訪問北京期間獲中方高規格接待，對此他在接受《福斯新聞》主播漢尼提（Sean Hannity）專訪時肯定，「我們受到很好的款待」，更稱此行將在歷史上留下「受到極大尊重的偉大時刻」。

川普：紅毯禮遇是對國家的尊重

川普抵達北京後，中國國家主席習近平特別派遣國家副主席韓正赴機場迎接。韓正一向被視為習近平在外交場合的特使，曾出席川普去年1月的就職典禮，此次親自接機更顯示北京對川普到訪的高度重視。

川普14日下午受訪說道，「我們受到很熱情的歡迎，今天真是美好的一天」，「如果我下飛機後沒有任何人來迎接，那感覺會不太好，因為那代表的是對我們國家的尊重，我們的國家受到了尊重」，認為鋪紅毯這種外交禮節也是尊重的象徵。

讚習近平專注大局、不耍花招

談及習近平本人時，川普給予高度評價，形容他個性熱情但一切以大局為重，「他完全專注在正事上，我很欣賞這一點。這是好事，不會耍花招。」

川普還以電影中的人物比喻習近平的個人魅力，「如果要在好萊塢找一個人來演中國領導人，你找不到像他這樣的人選」，特別提及他「身材高大，非常高」。

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