LIVE／訪中行程結束！　川普搭乘空軍一號返美

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）正式結束為期3天的中國大陸訪問行程，15日與中國國家主席習近平於北京「中南海」共進午餐後，隨即搭乘空軍一號啟程返美。

川普於13日晚間抵達北京，14日上午與習近平舉行雙邊會談。根據中方釋出的會談摘要，習近平表示中美貿易談判已取得正面成果，並強調「台灣問題」是中美關係中最核心的問題；然而，白宮方面事後發布的會談摘要中，則完全未見有關台灣問題的紀錄。

▲川普於13日晚間抵達北京，14日上午與習近平舉行雙邊會談。（圖／達志影像／美聯社）



「川習會」結束後，習近平陪同川普參觀了天壇。值得注意的是，天壇並非美國總統訪華的常規行程，川普是繼1975年時任總統福特（Gerald Ford）以來，睽違51年首位造訪天壇的美國總統。

14日晚間，川普與習近平於人民大會堂出席國宴。川普在致詞時稱讚雙方進行了「積極且富有成果的會談」，並在現場正式邀請習近平夫婦於9月24日訪問白宮。

此外，習近平此次也接見了隨同川普出訪的美國商界領袖代表團，成員包括特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）以及輝達（Nvidia）執行長黃仁勳等10多位重量級企業代表。

習近平在人民大會堂致詞時特別指出，「中國對外開放的大門只會越開越大」，並強調相信美國企業在中國將擁有更廣闊的發展前景。