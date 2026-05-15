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美貿易代表：中國預期簽署「數百億美元」農產品採購協議

▲▼ 葛里爾（Jamieson Greer）獲川普任命為美國貿易代表。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）15日透露，在總統川普與中國國家主席習近平會晤後，美方預期中國將簽署總額高達「數百億美元」的美國農產品採購協議。

川習會後簽署　每年數百億美元農產品

葛里爾提到，去年10月雙方已就每年2500萬噸黃豆交易達成協議，美國還預期「透過這趟訪問，達成一項未來三年內，每年採購價值數百億美元農產品的協議」。

葛里爾向《彭博電視台》（Bloomberg Television）表示，「那是更概括性的，是一個總體數字。不只是黃豆，還包括其他所有品項。」

▼黃豆一直是美中貿易核心議題。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國大豆,黃豆。（圖／達志影像／美聯社）

黃豆是核心籌碼　美中有進展

《路透社》指出，黃豆是美國對中出口的最大宗商品，中國則是全球最大黃豆進口國。川普第一任期至今，這項農產品也始終是美中貿易談判的核心議題之一。

峰會之前，市場原本預期北京不會上調黃豆採購目標，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）14日也曾暗示現行協議已足夠，但葛里爾最新發言顯示雙方談判已有新進展。

值得關注的是，葛里爾在訪問中另外提及，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）維持暢通對中國而言也很重要，並指出美國認為北京在涉及伊朗的問題上態度相當務實，暗示美中戰略對話已超出純粹的貿易範疇。

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