空軍一號擦身而過！　解放軍士兵如雕像「一動不動35秒」影片爆紅

▲ 一名士兵在巨大的引擎聲中仍不為所動。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普13日到訪北京，接連2天與中國國家主席習近平會晤。這場備受全球矚目的國事訪問中，一名解放軍士兵意外成為焦點，因為當空軍一號從他身邊滑行而過時他竟絲毫不為所動，令眾多網友驚嘆。

《每日郵報》白宮記者拉許（Jon Michael Raasch）當天在X平台發布一段35秒影片，畫面中一名解放軍士兵筆直站立於跑道側，而「空軍一號」從他身後緩緩轉向滑行，引擎轟鳴聲極大，這名士兵卻全程站姿筆直，直到飛機完全通過。

This guy didn’t even flinch… and the plane is roaring loud pic.twitter.com/ceJWcPBdkg — Jon Michael Raasch (@JMRaasch) May 13, 2026

拉許在貼文中寫道，「這傢伙連眼睛都沒眨一下……而且飛機聲音超大」，至今已累計逾320萬次觀看、超過2.8萬個讚。印度媒體《印度時報》以「中國冷靜衛兵震撼世界」為題報導，形容這是「解放軍儀隊紀律的大師級示範」。

網友留言一面倒稱讚這名士兵的鋼鐵意志與專業素養。有網友直呼，「這才叫紀律」、「如果是我站在那裡，腿早就軟了」、「他是pro級，或可能有點耳背」。不過也有部分網友提出不同看法，認為拍攝視角可能壓縮了士兵與飛機之間的實際距離，現場狀況未必如畫面中驚險，「看起來比實際上更近」，也有人推測士兵應有配戴耳塞作為防護。

川普此次訪中行程自5月13日至15日，是近9年來美國總統首度訪問北京，也是川普自2017年11月以來第二度踏上中國。訪問期間，中美雙方官員已透露兩國領導人今年可能會面多達4次。