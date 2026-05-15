川普申報文件曝！交易69億「買進輝達、蘋果」　拋售微軟、Meta

▲ 美國總統川普。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯邦政府倫理辦公室（Office of Government Ethics）14日公布川普最新財務申報文件，揭露他在今年第1季進行多筆大規模金融交易，總額區間介於2.2億至7.5億美元之間，最低至少2.2億美元（約台幣69億），買賣對象涵蓋微軟、Meta、甲骨文、博通、美國銀行及高盛等多家美國龍頭企業股票與債券。

綜合CNBC及《路透》，申報文件顯示，川普單筆買進金額介於100萬至500萬美元的標的包括標普500指數基金、輝達（Nvidia）與蘋果（Apple）；而微軟、亞馬遜（Amazon）與Meta則在賣出清單上，每筆出脫規模達500萬至2500萬美元。此外，文件也記載了多筆市政公債交易。

申報規定寬鬆 精確獲利未揭露

不過，由於現行聯邦申報規定較為寬鬆，文件僅列出1000美元以上的交易，且以區間而非確切金額呈現，並未揭露精確獲利，也未說明交易是否透過直接持股或全權委託帳戶進行，以及交易標的是股票或公司債。

川普的資產目前託管於由子女掌控的信託，部分交易紀錄也顯示有券商以代理人身分執行。白宮新聞室將媒體詢問轉交川普集團處理，但該集團截至截稿前並未回應。涵蓋高爾夫球場、加密貨幣等業務的年度財務總申報則預計於數月內公告。

Thrive豪砸1億押注Shopify 看好AI電商

另一方面，《彭博》披露，川普女婿賈庫許納（Jared Kushner）的弟弟約書亞（Joshua Kushner）旗下創投公司Thrive Capital近期罕見押注上市公司，斥資約1億美元入股電商平台Shopify。知情人士透露，此舉押注AI帶動電商成長，這也符合該公司近年持續布局AI相關投資方向。

Shopify股價今年累跌逾4成，Thrive視跌深後的股價為進場良機。消息曝光後，Shopify股價隨即走揚。Thrive以早期投資OpenAI、SpaceX與Stripe聞名，旗下最新基金規模逾100億美元，近年也逐步布局Figma、StubHub等上市公司股權。