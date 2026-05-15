冷血肇逃！美醫師撞死人竟落跑　20分鐘後「走進急診室值班」

▲奧勒岡州一名急診室醫師竟在撞倒路人後肇逃。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國奧勒岡州發生離譜事故，一名兒科急診室醫師上班途中，不慎駕車撞倒路人，隨後竟然肇事逃逸。他於本月認罪後，12日被判13個月有期徒刑及3年緩刑監管。

綜合外媒報導，這起悲劇發生在2024年12月26日深夜，受害者埃爾南德斯-門多薩（Nicolas Hernandez-Mendoza）在行人專用號誌亮起後才穿越馬路，未料卻遭迎面撞上，倒臥地上昏迷不醒。

儘管緊急送醫，他仍因頸椎骨折、骨盆碎裂、脾臟破裂大量內出血，在搶救時不治身亡。

根據調查，59歲醫師科拉斯基（Kenneth Kolarsky）撞到人後，雖然短暫停車，但根本沒有下車關心，反而隨即繞過陷入昏迷、倒臥路中央的受害者，既未報警亦未等候救援，直接逃離現場。

警方調閱監視器更發現，車禍發生大約20分鐘後，科拉斯基竟若無其事走進萊格西爾弗頓醫療中心（Legacy Silverton Medical Center）急診室上班。最終，他在2025年5月17日落網。

在量刑法庭上，法官蓋爾（Courtland Geye）直批科拉斯基的行為展現出「毫無尊嚴」的冷漠。首席副檢察官墨菲（Brendan Murphy）則痛斥，「撞人後逃逸是對生命的冷酷漠視，尤其出自一位宣誓『不傷害』的醫療專業人員，更是令人無法容忍。」