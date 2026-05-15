川普石油封鎖釀能源危機！美提1億美元援助　古巴批：前後矛盾





▲ 美國祭石油封鎖，古巴頻頻發生大停電。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國近日宣布向古巴提出1億美元人道主義援助計畫，此前美方石油封鎖已重創古巴民生，公共服務幾近癱瘓之際。古巴當局14日對此態度謹慎，更直指華府不應附帶任何政治條件。

《路透》報導，古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）發文表示，他們願意考慮這項提議，前提是不受政治因素干擾，更不能藉機剝削正處於困境中的古巴人民。

古巴總統批美方提議「自相矛盾」 解除制裁更實際

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）也表示，若援助符合國際人道主義標準，政府願意接受，但同時批評此提案「前後矛盾」，若美方有意幫助古巴，可選擇直接解除制裁。而1億美元資金若到位，將優先用於燃料、糧食與藥品。

美國國務院上周透露，已私下向古巴提出這筆援助，並承諾提供「免費且高速的衛星網路」，條件是古巴政府須承諾推動「實質性改革」。羅德里格斯起初否認曾收到任何正式提案，批評美方「無中生有」，美方隨即於13日再度公開重申此提議。

川普燃油封鎖釀危機 CIA局長會古巴官員

古巴目前的能源危機源自川普政府今年1月祭出的燃油封鎖政策，任何向古巴輸送燃料的國家都將面臨關稅報復。在此壓力下，墨西哥與委內瑞拉相繼中斷對石油供應，導致古巴陷入嚴重燃油與電力短缺。聯合國上周已公開譴責美國這項封鎖措施違反國際法，認為其嚴重侵害古巴人民的糧食、教育、醫療及用水等基本權利。

近幾周來雙方談判似乎陷入僵局，不過古巴政府14日證實，已和美國中央情報局局長雷克里夫（John Ratcliffe）會晤。據CIA官員透露，雷克里夫向古巴傳達，若古巴願意推動「重大變革」，美國願意就經濟安全議題展開合作。