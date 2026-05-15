川普訪中插曲！白宮幕僚遭踩踏、特勤被擋門外　美方怒：一場鬧劇

▲ 川普與習近平在北京舉行峰會。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美媒披露美國總統川普訪中峰會幕後發生許多插曲，包括白宮隨行人員遭中國記者踩踏、特勤局探員被拒之門外、美國媒體被強行擋在總統車隊之外，一連串事件引發美方團隊不滿，一名代表團成員甚至當場爆粗口痛罵，稱整趟行程儼然是「一場鬧劇」。

《紐約郵報》根據隨行記者與多名目擊者的描述指出，14日川習峰會期間接連爆發3起肢體衝突，讓這場備受矚目的國是訪問蒙上陰影。

白宮幕僚遭中國記者踩踏 美方當場抗議

第一起事件發生在川習上午舉行雙邊會談時，中國記者蜂擁而入搶拍畫面，衝撞過程中將一名負責前置作業的白宮幕僚撞倒在地，隨後更遭人群踩踏。這名女性幕僚傷勢不重，僅受到驚嚇與擦傷，卻令美方同仁相當憤怒，當場大聲抗議中國媒體的失控行為。

▲ 北京民眾爭相拍攝川普車隊。（圖／路透）

特勤探員天壇被攔 僵持長達30分鐘

第二起衝突發生在下午的天壇參訪行程，中方安全人員以總統記者團隨行特勤局探員攜帶武器為由，拒絕其進入安全管制區域，但攜帶武器本就是特勤局保護隨行媒體的標準作業程序。

雙方為此僵持長達30分鐘，美方代表團與媒體記者拒絕在未有特勤人員陪同的情況下前進，中方則堅持不允許武器入內，最終由另一名已事先完成安全審核的特勤探員被調來護送記者團進入。

記者被關休息室 強行衝出追車隊

第三起事件同樣發生在天壇，川習完成合影後繼續參觀，美方記者卻被關進一間休息室，待川普準備離開時記者欲重新加入總統車隊，中方人員卻再度出面阻攔，引發激烈口角。在現場一片「我們得走了」的叫喊聲中，一名白宮官員直接向中方嗆聲，「如果角色對調，川普政府絕對不會這樣對待你們。」

最後由於川普已坐進車上等待，一名白宮工作人員宣布，「我們要出發了」，美方記者團隨即強行推開中方人員突破攔阻。儘管跑過天壇廣場途中再度遭遇另一批中方人員張開雙臂攔截，記者團隊仍無視阻攔，硬是趕上總統座車車隊。

▲ 中方嚴格限制美國隨行記者團。（圖／路透）

中方管制嚴苛 禁止如廁、沒收水瓶

管制措施方面，中方對美國記者團的限制也相當嚴苛，不僅禁止記者自由如廁，就連隨身攜帶的水瓶也被沒收，且在北京豔陽高照、氣溫逼近攝氏27度的環境下，中方完全未提供任何飲用水。

此外，為防範網路駭客竊取機密，川普本人、白宮幕僚及隨行記者均被要求在這趟2天峰會行程中全程使用「拋棄式」手機與臨時電子郵件帳號。