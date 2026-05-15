富山知名景點2人遭熊襲！8旬翁「臉遭抓傷」濺血　官方緊急封路

記者張方瑀／綜合報導

日本富山縣知名觀光勝地「稱名瀑布」14日下午驚傳黑熊傷人意外！兩名遊客先後在遊步道遭到黑熊襲擊，導致臉部、手腳多處受傷流血。目前官方已緊急封閉通往景點的縣道並展開全天候巡邏搜捕，同時呼籲民眾務必提高警覺。

相隔50公尺先後遇襲 黑熊傷人後逃逸

根據日本《北日本新聞》報導，這起意外發生在立山町蘆峅寺的「稱名瀑布」步道。14日下午2時左右，一名來自富山市的86歲男性，與一名來自埼玉縣三鄉市的54歲女性，在步道入口「稱名休息站」附近相繼遭到黑熊攻擊。

儘管兩人傷勢集中在臉部與手腳，但所幸送醫後均無生命危險。警方與町公所指出，兩名受害者互不相識，且遇襲地點僅相距約50公尺，目前尚無法斷定襲擊者是否為同一隻黑熊。

遭熊撲倒、狠咬 遊客驚恐回憶現場

還原事發經過，當時高齡86歲的男性正獨自步行，回頭時赫然發現黑熊現蹤，隨即被撲倒在地，導致臉部與左手背撕裂傷流血。所幸附近遊客見狀大聲威嚇，黑熊隨即退往河床。受傷男性隨後由醫療直升機緊急送往富山縣立中央醫院治療。

隨後遇襲的54歲女性則表示，她當時正從瀑布沿步道下山，聽見後方傳來慘叫聲後試圖快步離開，卻與黑熊正面遭遇，造成右腳踝、左手臂與腰部被咬傷。受傷後，她由同行的丈夫開車送往醫院處理傷口，並由丈夫撥打110報案。

日本落差第一瀑布緊急封閉 不排除採取驅除措施

稱名瀑布擁有日本第一的350公尺落差，是日本政府指定的名勝與天然紀念物，更入選「日本瀑布百選」，平時遊客眾多。

然而，這起罕見的傷人事件引發恐慌，官方已自14日下午2時45分起，在櫃台閘門處封鎖縣道，並宣布15日維持全日封閉，由警員與町公所人員進行全線巡邏，調查黑熊痕跡。

立山町農林課長佐伯悅野指出，過去該處極少發生黑熊傷人事件，推測可能是因黑熊數量增加，部分在領地競爭中落敗的個體被驅趕到人類活動區域。

富山縣政府將於15日召開「亞洲黑熊緊急對策會議」。雖然稱名瀑布周邊被劃定為保護棲息地的「第一區」，原則上不進行捕殺，但縣府自然保護課強調，若發生威脅人類生命的危急情況，仍可基於緊急避難原則進行「驅除（撲殺）」處置。