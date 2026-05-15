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俄軍「1560架無人機」狂轟基輔！開戰後最大規模空襲　慘淪火海

▲▼俄軍連夜空襲基輔。（圖／路透）

▲俄羅斯對基輔發動開戰後最大規模空襲。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯對烏克蘭發動開戰以來最大規模空襲，烏克蘭首都基輔13日至14日深夜遭到俄軍毀滅性轟炸，俄方在短短2天內出動超過1560架無人機，打破開戰以來紀錄。基輔一棟9層樓住宅在睡夢中被炸毀，現場滿目瘡痍，目前已造成至少17人死亡、數十人受傷。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）悲痛證實，死者包括一名12歲女童，並怒斥俄軍蓄意囤積彈藥，發動這場策劃已久的冷血攻擊。

兩天出動1560架無人機！基輔住宅遭炸穿　12歲女童受困罹難

根據CNN報導，這場空襲規模之大令人髮指。澤倫斯基指出，俄羅斯自13日起，在48小時內出動了超過1560架無人機，並在14日凌晨加碼發射56枚飛彈。基輔全市空襲警報整整響了11小時，爆炸聲此起彼落，整座城市陷入火海。

基輔市一棟9層樓高的集合住宅遭到飛彈直接命中，建築結構大面積坍塌。緊急服務部門證實，該處已有16人不幸罹難，其中包括一名12歲女童，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）也心痛指出，另一名15歲少女同樣在名單中。此外，還有一名男子在加油站被炸成重傷，送醫後不治，使總死亡人數升至17人。

「大門直接消失」住戶驚恐逃命　廢墟下仍有10多人失蹤

現年38歲的女性住戶桑托夫斯卡（Olena Suntovska）回憶慘劇發生瞬間，仍心有餘悸。她表示，當時聽到一聲震天巨響，衝出廚房一看，發現鄰居在院子裡驚恐奔跑呼救，「我衝出建築物，才發現正門入口直接消失了，這讓我很焦慮，因為擔心孩子們。」

另一名76歲的老婦人波莉娜則說，醒來發現陽台窗戶全碎，原本以為只是小毀損，下樓才發現整棟樓幾乎毀了，「我們這裡沒有像樣的防空洞，根本無處可躲。」由於建物坍塌嚴重，當局表示目前仍有10多人下落不明，恐被埋在瓦礫堆之下。

俄軍故意蓄彈發動「最大空襲」！基礎設施全毀　基輔明天哀悼

克里契科形容這是「敵人對首都發動的最大規模襲擊」，並宣布明天為全市哀悼日。澤倫斯基則痛批，俄軍顯然囤積飛彈與無人機一段時間，並精準選擇時機發射，意圖讓烏克蘭的防空系統負荷過載，造成最大傷亡。

除了基輔，哈爾科夫（Kharkiv）也在14日上午遭到空襲，造成至少28人受傷，奧德薩（Odesa）也有2人受傷。這波攻勢還波及了能源與鐵路設施，基輔多處電力站受損，哈爾科夫則有火車頭被炸毀，所幸列車員及時逃生。澤倫斯基強調，烏克蘭正準備對這波慘無人道的攻擊作出強力回擊。

 
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