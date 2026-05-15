日本緊盯「川習會走向」！　高市早苗急尋與川普通話機會

▲高市早苗希望能在川習會後獲得與川普通話的機會。（圖／路透社）



記者王佩翊／綜合報導

隨著美國總統川普訪中並與中國國家主席習近平舉辦川習會，全球都在關注美中發展，其中也包括日本。由於習近平在台灣問題上對美方強硬表態，日本政府也浮現一股隱憂，擔心川普可能會為了在雙邊經貿談判中拿到實質成果，而在台灣議題上向北京做出退讓。日本首相高市早苗目前正積極尋求與川普通電話的機會，若成功實現，她預計將再次重申日本對台灣海峽和平穩定的高度重視。

根據《共同社》報導，截至15日的美中首腦會談，日本政府正傾全力蒐集相關資訊。一名日本政府高層人士透露，首相與川普通電話的可能性相當高，日方也將了解出席美中會談的相關人士，進行全面性的分析與研判。

日本官房長官木原稔14日在例行記者會上明確表示，美中關係的發展走向必須有助於包含日本在內的國際社會整體穩定，這一點至關重要。他同時指出，日本將以與美國之間深厚的互信關係為基礎，持續呼籲中方承擔起與其自身地位相稱的國際責任。

在台灣問題的立場上，日本政府一貫主張應透過對話達成和平解決，並持續警戒中方的軍事動向。面對此次峰會，日本外務省幹部直言對後續走勢感到憂心，坦承「不知道川普究竟會說出什麼」，強調將加快腳步，密切解讀美中雙方在會後釋出的各種訊號。