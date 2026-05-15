LIVE／川習茶敘登場！　中共權力核心「中南海」罕見款待

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普訪中最後一天，來到中共權力核心「中南海」，與中國國家主席習近平進行茶敘。活動在雙方握手合影後正式拉開序幕，2人茶敘之後還會共進午餐。

川普預計在中南海停留大約3小時，茶敘與午餐結束之後，這趟國是訪問劃下句點，他也將準備啟程返美。

▼川普與習近平已經在中南海會面。（圖／路透）



CNN指出，中南海作為中共權力核心代名詞，數十年來一直是黨內決策機構，也因此經常被視為中國版的「白宮」或「克里姆林宮」。其占地約1500英畝，曾是中國皇帝享用膳食與休閒的場所，如今也坐落著灰色的現代化辦公建築，維安戒備森嚴，資訊鮮少對外公布，只有少數幾位美國領袖曾經涉足。

▼中南海被譽為中國版白宮或克里姆林宮。（資料照／記者陳冠宇攝）



《路透社》報導，此次峰會旨在上次川習會達成的脆弱貿易休兵。去年10月他們見面時，川普暫緩對中國商品課徵高達3位數的關稅，習近平也放棄了扼殺全球關鍵稀土供應的舉措。

這場國是訪問充滿盛大場面與商業交易，但習近平也警告，若台灣問題處理不當，可能導致兩國關係急轉直下。他14日還說，貿易議題的談判已取得「平衡且積極的成果」，但並未詳述細節。

這是自從川普於第一任期2017年訪中以來，首度有美國總統踏上其主要戰略與經濟競爭對手的土地。

川普持續尋求取得實質性成果，以期在關鍵的期中選舉前，拉抬其低迷支持率。他今（15）日一大清早就在真相社群（Truth Social）發文，「希望我們與中國的關係能比以往任何時候都更加強大、更好！」

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