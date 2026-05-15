衛報：川普反常沉默　對台灣是「最好結果」

▲各界關注川習會討論議題。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

《衛報》一篇專欄文章指出，「對焦慮不安的台灣而言，川普與習近平談話後保持沉默，就是可能發生的最好結果」。美國可能縮減長期支持的擔憂消退後，台灣鬆了一口氣。

習近平強硬措詞 川普反常沉默

在本週川習會之前，台灣被塑造成一個焦慮的旁觀者。觀察人士認為，台北擔心難以預測並看重交易的川普，可能在會談中推翻華府對該島的長期支持。不過，川普與習近平14日下午公開現身時，他雖大讚會面「非常棒」，卻反常沉默地迴避了台灣問題。稍後發布的白宮峰會綱要，也沒有提及這個國家。

文章指出，「川普可能已經察覺到了局勢」。峰會不久前，習近平堅稱「台獨」與台海和平水火不容，若台灣問題處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。

大西洋理事會全球中國研究員宋文笛（Wen-Ti Sung）分析，習近平這番措辭「在峰會外交中顯得出乎意料地強硬」，意在向川普清楚傳遞訊號，「台灣問題仍是北京最不可逾越的紅線。」

而台灣外交部也很快發布聲明堅決反駁稱，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

台灣樂見未被提及 專家曝習近平1心理

國際危機組織（International Crisis Group）東北亞高級分析師楊威廉（William Yang）指出，除了慣例性的口水戰之外，台北將對這次會晤結果感到私下慶幸，尤其是華府的保持沉默。

雖然川習15日還會再次會談，但楊威廉認為屆時議程主要聚焦在貿易與投資協議，而台北可能已經鬆一口氣，「（台北）樂見台灣盡量少被提及。他們寧可台灣不被提到，也不希望台灣被提及的方式，偏離長期美國政策。」

川習會之前，評論人士猜測川普需要北京支持以結束伊朗戰爭，而這將為某種「重大交易」鋪路，讓川普就美國對台支持做出讓步。

不過，台灣智庫戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正（Alexander Huang）認為，習近平可能不想將台灣納入這項框架，「習近平並未公開要求川普在台灣問題上作出具體承諾，是因為他認為台灣問題應該嚴格限於兩岸之間處理」，如果公開要求川普發表具體措詞或採取具體行動，反而會讓外界認為台灣成了貿易談判的籌碼。

川普避談台灣 專家讚「美方未讓步」：這是一場勝利



川習會5大議題！美聯社：習近平劃紅線「政治核心就是台灣」