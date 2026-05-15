馬斯克「緊牽6歲兒」進人民大會堂！　親曝：正在學普通話

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普14日率領美企代表團出訪北京，除了輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、蘋果執行長庫克（Tim Cook）等科技巨頭備受矚目外，全場最吸睛的焦點，莫過於全球首富馬斯克（Elon Musk）竟帶著他6歲的小兒子X Æ A-Xii，直接踏入與中國國家主席習近平會談的現場，更在社群媒體X上親自用中文透露，小兒子「正在學習普通話」。

載著全中國GDP的專機 17兆美企巨擘抵京

川普（Donald Trump）此次飛往中國與習近平會晤，北京方面以天子專屬的「天壇」等帝王級規格盛大款待。而川普此行底氣十足，關鍵就在於其專機空軍一號載了總市值高達17兆美元的美企巨擘，幾乎與中國2024年的18兆美元GDP不相上下。

根據CNBC報導，雙方在這場充滿地緣政治肅殺氣氛的談判桌上，針對貿易、人工智慧、出口管制、台灣以及伊朗戰爭等高風險議題進行交鋒。不過，馬斯克父子的出現，為這場兩強交鋒增添了極具戲劇性的亮點。

▲馬斯克帶著小兒子X Æ A-Xii一起進入北京人民大會堂。（圖／達志影像／美聯社）



首富之子「中國風」亮相 馬斯克親回：在學普通話

根據CBS取得的影片，54歲的馬斯克與庫克、黃仁勳等十多名美方商界大老一起進入北京人民大會堂時，身邊緊緊跟著6歲的小兒子。

畫面中可以看到，X Æ A-Xii穿著一件帶有綠色刺繡的淺藍色「中國風」背心，背著一個咖啡色的側背包，邁著小步伐跟在爸爸身後跑，馬斯克也緊緊牽著兒子的手進入會場。

這張照片隨即在網路上引發轟動。根據社群平台X帳號「李老師不是你老師」披露，這張充滿中式元素的萌照，竟釣出馬斯克本人親自到貼文下方回應。值得玩味的是，平時習慣用英文發文的馬斯克，這次罕見用簡體中文回覆，「我的兒子正在學習普通話。」

此舉不僅展現出對中國市場的重視，更在兩國科技戰的緊繃氛圍下，成功用兒子的「萌樣」與軟實力外交，吸引大批中國網友朝聖。

我的儿子正在学习普通话 — Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2026

前女友傻眼：孩子不該在公眾面前曝光

X Æ A-Xii是馬斯克14個小孩當中的一個，是他與38歲的前女友、加拿大歌手格萊姆斯（Grimes）所生。對於兒子頻繁出現在國際政治場合，格萊姆斯顯然不太高興。

事實上，在川普第二任期初期、馬斯克於「政府效率部」（Department of Government Efficiency）任職期間，就曾帶兒子進入白宮橢圓形辦公室，見證川普簽署行政命令。

格萊姆斯當時就透露，她完全不知道兒子會有這麼公開露面的時刻，是滑了X平台的貼文才知情。「他不應該像這樣在公眾面前曝光，」格萊姆斯在X上無奈寫道，「我完全沒看到這件事，謝謝你們提醒我。不過我很高興他表現得很禮貌。唉。」

雙方釋出善意！美中尋求擴大經濟合作

儘管峰會議題嚴肅，但美中雙方在會後皆釋出正面訊號。白宮在X上發布會議照片並表示，「雙方討論了加強兩國經濟合作的方式，包括擴大美國企業進入中國市場的管道，以及增加中國對美投資。」

中國官媒《新華社》報導，習近平在會中指出，中國經商的大門將會「開得更大」，並表示中方歡迎美國加強互利合作，相信美企在中國將享有更廣闊的前景。與會的美國企業家們也強調，他們非常重視中國市場，希望能深化在中國的業務運作並加強合作。