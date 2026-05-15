盧比歐：川普當面關切黎智英案　盼北京「正面回應」

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普赴北京與中國國家主席習近平展開會談。美國國務卿盧比歐14日接受美媒專訪時透露，川普在會中已當面向習近平表達對香港傳媒大亨黎智英案的關切，美方目前正密切觀望中方是否能就釋放黎智英等人給予積極的正面答覆。

川習長談逾2小時 盧比歐：川普親自點名黎智英案

根據NBC報導，川普與習近平於14日進行了約2小時15分鐘的雙邊會晤，包含國務卿盧比歐（Marco Rubio）、戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）等美方高層官員皆隨行在側。

盧比歐在會後的專訪中指出，川普在對話中特別提到了黎智英以及其他幾名遭關押的人士。他強調，針對美方提出釋放這些異議人士的請求，華府的立場非常明確，「顯然我們正期盼得到一個正面的回應。」

重申對「獲釋安排」持開放態度

現年78歲的黎智英被北京當局視為2019年香港民主抗爭運動的幕後主使者，更是打壓異議聲音的指標性人物。《路透社》指出，黎智英在今年2月被香港法院指控違反兩項「串謀勾結外國勢力罪」及一項「串謀發布煽動刊物罪」，最終遭判處20年重刑。

當被問及黎智英若能順利獲釋，美方是否會安排其前往美國生活？盧比歐並未正面回答具體細節，但語氣堅定地表示，只要能讓黎智英重獲自由，「不論對他們最合適的安排為何，美方都抱持開放的合作態度。」