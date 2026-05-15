川普避談台灣　專家讚「美方未讓步」：這是一場勝利

▲美國總統川普與中國國家主席習近平於14日在北京會晤。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普與中國國家主席習近平於14日在北京會晤，雙方在會中就台灣議題交換意見。然而，面對媒體追問台灣問題時，川普僅以稱讚天壇風景優美巧妙帶過，並未正面回應。美國政治學者對此分析指出，川普在公開場合「避談台灣」反而是一件好事，這顯示美方並未在台灣問題上做出輕率讓步，兩國既有立場目前看來並無實質改變。

避談敏感議題 學者：川普「不失言」即正向結果

川普與習近平於14日結束會談後，聯袂前往北京知名景點天壇散步。在短暫開放媒體拍攝期間，當現場記者大聲追問是否提及台灣議題時，川普並未掉入提問陷阱，僅平淡地回應，「這是個很棒的地方…中國很美」，對台灣問題隻字未提。

美國政治學者祁凱立（Kharis Templeman）對此表示，川普的反應其實是個「正面的結果」。他接受《中央社》訪問時指出，外界最擔心的莫過於川普在公開場合因脫口而出的失言，而偏離美國長久以來的既有政策。

若川普設下新的表述先例，北京未來勢必會以此為依據，要求美方總統依循辦理。因此，祁凱立認為，川普選擇不針對台灣發表言論，「是我認為他能做得最好的事，對台灣而言也是正向的」。

北京強硬警告「擦槍走火」 美中核心立場仍存分歧

針對此次會晤，中方發布的新聞稿中措詞強硬，指出習近平在會中強調「台灣問題是中美關係中最重要的問題」，甚至公開警告若處理不慎，恐怕會導致兩國「擦槍走火」。相較於中方的嚴厲表態，白宮隨後發表的官方聲明中，則完全未提及習近平關於台灣的發言。

祁凱立分析，北京一向不希望將台灣議題與其他外交事務掛鉤，並不斷重申台灣是核心利益，試圖以此要脅美方若想在其他領域取得進展，就必須順從中方對台灣問題的處理方式。

然而，美方的立場依舊明確，「我們不一定同意中方，且會在台灣問題上採取我們認為必須做的行動」。整體來看，這次會談雖具重要象徵意義，但雙方在台灣議題上並未達成更深層的理解，立場依舊各據一方。

未用台灣交換經濟協議 麥弗爾：這是一場勝利

長期關注台灣局勢的前美國駐俄羅斯大使麥弗爾（Michael McFaul）也在社群平台X上發表觀點。他透露，自己在會前最擔憂的情況，就是川普為了急於宣布一項重大的經濟貿易協議，而公開對外釋放出「對台支持減少」的錯誤訊號。

麥弗爾表示，就目前的會議結果來看，川普顯然並未在台灣問題上對習近平做出任何不謹慎或未經深思熟慮的讓步。他強調，「這算是一個好消息，我將其視為一項勝利」，不過他也提醒，後續發展仍需保持高度關注。

雖然此次會談並未達成實質性的外交突破，但中方為了促成川普到訪確實展現了一定的讓步。外界預期，隨著雙方未來一年內仍有碰面機會，中方可能會在特定議題上持續對美加大施壓。