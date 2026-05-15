習近平稱美國衰落！　川普發文回應「100%正確」

▲美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普14日針對中國國家主席習近平形容美國為「衰落國家」一事作出回擊。他在社群媒體上直言，習近平的說法「百分之百正確」，但那是針對前總統拜登（Joe Biden）執政期間造成的傷害；他強調，自從他上任以來，美國經濟已重返榮耀，成為全球最強盛的國家。

認了習近平「衰落論」 川普：拜登執政確實是損害

川普（Donald Trump）在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，習近平日前非常委婉地提到美國可能是一個衰落中的國家，「他指的其實是我們在『瞌睡喬』拜登政府執政的四年裡，所遭受到的巨大損害。就這點而言，他（習近平）百分之百正確。」

川普進一步痛批拜登政府時期的亂象，認為當時美國因為開放邊界、高額稅收、全民跨性別、男人參加女子運動、多元平等共融（DEI）政策、糟糕的貿易協議以及犯罪橫行等問題，讓國家遭受了無法估量的痛苦。

細數16個月政績 川普誇耀：美國現在全球最火熱

川普指出，在自己政府執政的前16個月中，美國見證了「不可思議的崛起」。他列舉多項數據證明，包含股市與退休儲蓄計畫屢創新高、軍事力量獲得勝利、經濟實力全面復甦，以及他所形容的蓬勃就業市場。

除了國內經濟，川普也提到國際軍事與外交表現，誇耀美軍取得勝利並與委內瑞拉維持蒸蒸日上的關係，同時在軍事上重創伊朗好

川普提到，目前有數兆美元的外國投資正湧入美國，他也對政府廢除「多元、平等與共融」（DEI）計畫的舉措表示讚許。川普更在文中爆料，習近平曾祝賀他在短時間內取得了「巨大成功」。

「兩年前，我們事實上確實是一個走下坡的國家，這點我完全同意習主席！」川普在文末強調，「但現在，美國是全世界最強盛的國家，希望未來我們與中國的關係，能比以往任何時候都更加強大且友好。」