　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

習近平稱美國衰落！　川普發文回應「100%正確」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平,川習會。（圖／路透）

▲美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普14日針對中國國家主席習近平形容美國為「衰落國家」一事作出回擊。他在社群媒體上直言，習近平的說法「百分之百正確」，但那是針對前總統拜登（Joe Biden）執政期間造成的傷害；他強調，自從他上任以來，美國經濟已重返榮耀，成為全球最強盛的國家。

認了習近平「衰落論」　川普：拜登執政確實是損害

川普（Donald Trump）在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，習近平日前非常委婉地提到美國可能是一個衰落中的國家，「他指的其實是我們在『瞌睡喬』拜登政府執政的四年裡，所遭受到的巨大損害。就這點而言，他（習近平）百分之百正確。」

川普進一步痛批拜登政府時期的亂象，認為當時美國因為開放邊界、高額稅收、全民跨性別、男人參加女子運動、多元平等共融（DEI）政策、糟糕的貿易協議以及犯罪橫行等問題，讓國家遭受了無法估量的痛苦。

細數16個月政績　川普誇耀：美國現在全球最火熱

川普指出，在自己政府執政的前16個月中，美國見證了「不可思議的崛起」。他列舉多項數據證明，包含股市與退休儲蓄計畫屢創新高、軍事力量獲得勝利、經濟實力全面復甦，以及他所形容的蓬勃就業市場。

除了國內經濟，川普也提到國際軍事與外交表現，誇耀美軍取得勝利並與委內瑞拉維持蒸蒸日上的關係，同時在軍事上重創伊朗好

川普提到，目前有數兆美元的外國投資正湧入美國，他也對政府廢除「多元、平等與共融」（DEI）計畫的舉措表示讚許。川普更在文中爆料，習近平曾祝賀他在短時間內取得了「巨大成功」。

「兩年前，我們事實上確實是一個走下坡的國家，這點我完全同意習主席！」川普在文末強調，「但現在，美國是全世界最強盛的國家，希望未來我們與中國的關係，能比以往任何時候都更加強大且友好。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 2 4292 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／擎天崗變「成人直播間」！　警掌握情侶身分了
「年輕人快下去救」文大生滅頂　網轟一句話害死人
快訊／台股飆漲！　指數再創高
以為生病！83歲翁昏迷13天亡　竟是逆孫暴打阿公
習近平稱美國衰落！　川普回應「100%正確」
你早晚要買台積電的！　分析師估幾年後擠身「3兆美元俱樂部」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬斯克「緊牽6歲兒」進人民大會堂！　親曝：正在學普通話

盧比歐：川普當面關切黎智英案　盼北京「正面回應」

川普避談台灣　專家讚「美方未讓步」：這是一場勝利

習近平稱美國衰落！　川普發文回應「100%正確」

川習會摘要洩端倪　專家：華府拒將台灣放上談判桌

習近平向川普畫紅線　分析師：台灣政策成美中「成敗關鍵」

接見美企業團　習近平：中國大門只會「越開越大」

川普投顧「對帳單」曝光！　69億異動買進蘋果、輝達

川普：習近平同意訂購200架波音飛機　波音股價反走跌

韓國瑜率團訪英喊「絕不投降」　國會議員支持台灣參與國際

百萬網紅抓姦在床！　養老公10年竟遭閨密助理背叛　渣男嗆：找妾伺候你不好嗎？

「川習會」正式登場！　川普大讚習近平是「偉大領袖」

馬斯克晚宴上超夯！　雷軍找自拍遭「扮鬼臉」回應

新莊某工地意外！鷹架「整排倒塌」　1工人17樓墜落命危

川習會歷時2小時結束！川普讚很棒　但拒答是否談及台灣

川普到北京了！　大陸副主席韓正親自接機

國宴致詞！習近平談中美關係　喊「只能搞好不能搞壞」

黃仁勳讚會談順利！美國CEO團現身北京　和馬斯克庫克同框

陰蝨

沈伯洋參選北市長首件政績出爐　害名嘴謝寒冰大型翻車「真的跪了」　千份雞排發放地點出爐

馬斯克「緊牽6歲兒」進人民大會堂！　親曝：正在學普通話

盧比歐：川普當面關切黎智英案　盼北京「正面回應」

川普避談台灣　專家讚「美方未讓步」：這是一場勝利

習近平稱美國衰落！　川普發文回應「100%正確」

川習會摘要洩端倪　專家：華府拒將台灣放上談判桌

習近平向川普畫紅線　分析師：台灣政策成美中「成敗關鍵」

接見美企業團　習近平：中國大門只會「越開越大」

川普投顧「對帳單」曝光！　69億異動買進蘋果、輝達

川普：習近平同意訂購200架波音飛機　波音股價反走跌

韓國瑜率團訪英喊「絕不投降」　國會議員支持台灣參與國際

和平島污水廠爆非法倒廢棄物！工務處科長30萬交保　1業者聲押

曾蓋出「全球最難建築」之一　麗明董座曝不再蓋住宅主因

保健品開封「3物品」快丟掉！營養師示警：留著反變吸水海綿

冤枉賴清德？李乾龍認追蹤器「太太裝的」　綠嗆國民黨應道歉

擎天崗「情侶戰場」直擊！草地有不明粉末　陽管處緊急下架影片

臉書貼京華城案法官照嗆「以命償命」　新竹女涉恐嚇遭起訴

快訊／擎天崗變「成人直播間」！情侶深夜激戰　警掌握身分要辦了

川習會後！盧比歐重申美對台政策未改變　外交部致謝

「地表最強175」重返NBA　湯瑪斯回塞爾提克出任球探

方媛深夜發聲：善良不必委屈自己！錄陸綜掀單人房之亂…貼文秒刪

A-Lin入圍金曲反應曝光　興奮尖叫「光腳衝下樓（？）」

國際熱門新聞

川普國宴特製版菜單曝光！壓軸竟播他最愛神曲

川習會利多　美股破5萬點大關

川普：習近平拍板訂購200架波音飛機

習近平稱美國衰落　川普回應：100%正確

商務艙成活春宮！2男女搭機「初次見面」就激戰

日本妹拔智齒「弄了3小時」　醫生堅持不收費！原因驚呆她

川習會後美對台政策沒變！盧比歐重申戰略模糊

習近平就台灣問題示警　顯示美未讓步

川普訪中第二天　亮點一次看

黃明志涉毒案逆轉無罪！坐輪椅憔悴現身

川普：習近平願助開放荷莫茲海峽　承諾不軍事援助伊朗

最後一刻才登機　黃仁勳親曝原因

川普投顧「對帳單」曝光！　69億異動買進蘋果、輝達

伊朗：放行中國船隻通過荷莫茲

更多熱門

相關新聞

川普北京行避談台灣　專家：美方未讓步

川普北京行避談台灣　專家：美方未讓步

美國總統川普與中國國家主席習近平於14日在北京會晤，雙方在會中就台灣議題交換意見。然而，面對媒體追問台灣問題時，川普僅以稱讚天壇風景優美巧妙帶過，並未正面回應。美國政治學者對此分析指出，川普在公開場合「避談台灣」反而是一件好事，這顯示美方並未在台灣問題上做出輕率讓步，兩國既有立場目前看來並無實質改變。

川習會摘要洩端倪　華府拒將台灣放上談判桌

川習會摘要洩端倪　華府拒將台灣放上談判桌

習近平畫紅線　分析：台灣成美中成敗關鍵

習近平畫紅線　分析：台灣成美中成敗關鍵

見美企業團　習近平：中國大門會越開越大

見美企業團　習近平：中國大門會越開越大

川普投顧「對帳單」曝光！　69億異動買進蘋果、輝達

川普投顧「對帳單」曝光！　69億異動買進蘋果、輝達

關鍵字：

川普習近平川習會

讀者迴響

熱門新聞

擎天崗情侶「凌晨野戰」被直播！　鏡頭君影音全都錄

買春後癢到崩潰！醫在他內褲裡驚見「螃蟹蟲」群聚嗜血

雞蛋要不要冰？老蛋行公開「25°C鐵律」　做錯細菌翻倍

25歲男國道追撞　小貨車撞爛慘死

祈錦鈅離婚宣佈離開台灣！超狂近況曝

辦公室一早都是「敲蛋聲」　大票30+秒懂

台積電喊智慧眼鏡「紅茶店」秒漲停！　台灣供應鏈全沾光

川普國宴特製版菜單曝光！壓軸竟播他最愛神曲

看不到大谷二刀流了？MLB擬改制度

曾是王心凌伴舞！他如今竟成《角頭》男星

女心理師醫院嘿咻人夫　法官怒轟違反職業倫理

蔡英文衝東海開講！一張易燃物照破百萬瀏覽

吃貨豪豪挑戰啃30隻雞翅遭刁難？被迫重啃骨頭付低消

台股10檔「抓去關」新名單！　禾伸堂遭延長處置至5／28

今鋒面南移2地區大雨　周末天氣一圖看

更多

最夯影音

更多
百萬網紅抓姦在床！　養老公10年竟遭閨密助理背叛　渣男嗆：找妾伺候你不好嗎？

百萬網紅抓姦在床！　養老公10年竟遭閨密助理背叛　渣男嗆：找妾伺候你不好嗎？
「川習會」正式登場！　川普大讚習近平是「偉大領袖」

「川習會」正式登場！　川普大讚習近平是「偉大領袖」

馬斯克晚宴上超夯！　雷軍找自拍遭「扮鬼臉」回應

馬斯克晚宴上超夯！　雷軍找自拍遭「扮鬼臉」回應

新莊某工地意外！鷹架「整排倒塌」　1工人17樓墜落命危

新莊某工地意外！鷹架「整排倒塌」　1工人17樓墜落命危

川習會歷時2小時結束！川普讚很棒　但拒答是否談及台灣

川習會歷時2小時結束！川普讚很棒　但拒答是否談及台灣

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面