習近平向川普畫紅線　分析師：台灣政策成美中「成敗關鍵」

▲習近平對川普發出警告，直言台灣問題可能導致衝突。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

中國國家主席習近平對美國總統川普發出警告，直言台灣問題可能導致衝突。分析師指出，習近平此舉是在向華府發出明確訊號，強調台灣立場與政策將是未來美中關係中最關鍵的因素，這番強硬措辭不僅讓台灣作為兩國關係最大風險的地位更顯鞏固，在原本講求和諧的政治排場中也顯得格外突兀。

盛大款待後投下驚雷 習近平：台灣議題恐引發全球危險

根據《彭博》報導，習近平在北京以踢正步的士兵與揮舞國旗的孩童盛大款待川普，但在隨後近兩個半小時的閉門會談中，習近平的措辭卻極其直白。

他警告，台灣問題可能引發「高度危險的局勢」，這是他目前在該議題上最為強硬的表態。值得注意的是，北京方面在會談尚未結束前就提前發布習近平的談話內容，更凸顯了中方欲傳達訊息的嚴重性。

上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯表示，習近平以如此「強烈且直接」的方式發言，旨在敦促美國停止對台軍售，並要求華府從目前的「不支持台獨」轉向更強硬的「反對台獨」。

溫馨遊天壇對比強硬警告 美中「和諧」氣氛下的角力

事實上，在習近平發出警告前，這場高峰會的氣氛顯得相當友好。川普與習近平在天壇漫步時笑容滿面，並重申對貿易穩定的承諾。川普此次更率領了包含馬斯克（Elon Musk）、庫克（Tim Cook）與黃仁勳在內的30位企業領袖代表團，意在為美國企業爭取更大的中國市場。

然而，在這些友好互動背後，中國對台灣的施壓從未停止。在峰會前幾週，中方不僅施壓非洲三國阻止台灣總統賴清德的出訪專機過境，更會見了台灣親中的在野黨主席。這種在友好外交活動中穿插強硬軍政手段的做法，讓台灣議題在本次高峰會中顯得格外突出。

140億美元軍售成燙手山芋 川普面臨內外夾擊

報導指出，川普現在面臨艱難抉擇。他若為了維持美中大局而決定談判或暫緩計畫中高達140億美元的對台軍售，恐將在華府引發跨黨派的強烈反彈。此時川普已因伊朗戰爭面臨國內選民不滿，若在台灣議題上退縮，處境將更為艱難。

對此，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）雖然在受訪時表示軍售並非談話重點，但也強調任何以武力改變現狀的行為，對美中兩國都將造成不利影響。

分析師：台灣問題將是美中關係「成敗關鍵」

國際危機組織（International Crisis Group）東北亞高級分析師楊威廉（William Yang）指出，習近平此舉是想在川普心中留下持久的印象，即中國為了維護在台灣問題上的利益，願意採取任何必要手段。

楊威廉分析，習近平基本上是在向川普發出明確訊號：華府對台立場與政策，將是未來美中動態發展中最關鍵的「成敗因素」。隨著中國掌握稀土供應等談判籌碼，習近平正試圖在美中槓桿傾斜之際，迫使川普在台灣問題上做出實質讓步。