　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

習近平向川普畫紅線　分析師：台灣政策成美中「成敗關鍵」

▲▼ 川習會。川普,習近平（圖／路透）

▲習近平對川普發出警告，直言台灣問題可能導致衝突。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

中國國家主席習近平對美國總統川普發出警告，直言台灣問題可能導致衝突。分析師指出，習近平此舉是在向華府發出明確訊號，強調台灣立場與政策將是未來美中關係中最關鍵的因素，這番強硬措辭不僅讓台灣作為兩國關係最大風險的地位更顯鞏固，在原本講求和諧的政治排場中也顯得格外突兀。

盛大款待後投下驚雷　習近平：台灣議題恐引發全球危險

根據《彭博》報導，習近平在北京以踢正步的士兵與揮舞國旗的孩童盛大款待川普，但在隨後近兩個半小時的閉門會談中，習近平的措辭卻極其直白。

他警告，台灣問題可能引發「高度危險的局勢」，這是他目前在該議題上最為強硬的表態。值得注意的是，北京方面在會談尚未結束前就提前發布習近平的談話內容，更凸顯了中方欲傳達訊息的嚴重性。

上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯表示，習近平以如此「強烈且直接」的方式發言，旨在敦促美國停止對台軍售，並要求華府從目前的「不支持台獨」轉向更強硬的「反對台獨」。

溫馨遊天壇對比強硬警告　美中「和諧」氣氛下的角力

事實上，在習近平發出警告前，這場高峰會的氣氛顯得相當友好。川普與習近平在天壇漫步時笑容滿面，並重申對貿易穩定的承諾。川普此次更率領了包含馬斯克（Elon Musk）、庫克（Tim Cook）與黃仁勳在內的30位企業領袖代表團，意在為美國企業爭取更大的中國市場。

然而，在這些友好互動背後，中國對台灣的施壓從未停止。在峰會前幾週，中方不僅施壓非洲三國阻止台灣總統賴清德的出訪專機過境，更會見了台灣親中的在野黨主席。這種在友好外交活動中穿插強硬軍政手段的做法，讓台灣議題在本次高峰會中顯得格外突出。

140億美元軍售成燙手山芋　川普面臨內外夾擊

報導指出，川普現在面臨艱難抉擇。他若為了維持美中大局而決定談判或暫緩計畫中高達140億美元的對台軍售，恐將在華府引發跨黨派的強烈反彈。此時川普已因伊朗戰爭面臨國內選民不滿，若在台灣議題上退縮，處境將更為艱難。

對此，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）雖然在受訪時表示軍售並非談話重點，但也強調任何以武力改變現狀的行為，對美中兩國都將造成不利影響。

分析師：台灣問題將是美中關係「成敗關鍵」

國際危機組織（International Crisis Group）東北亞高級分析師楊威廉（William Yang）指出，習近平此舉是想在川普心中留下持久的印象，即中國為了維護在台灣問題上的利益，願意採取任何必要手段。

楊威廉分析，習近平基本上是在向川普發出明確訊號：華府對台立場與政策，將是未來美中動態發展中最關鍵的「成敗因素」。隨著中國掌握稀土供應等談判籌碼，習近平正試圖在美中槓桿傾斜之際，迫使川普在台灣問題上做出實質讓步。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 2 4292 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／擎天崗變「成人直播間」！　警掌握情侶身分了
「年輕人快下去救」文大生滅頂　網轟一句話害死人
快訊／台股飆漲！　指數再創高
以為生病！83歲翁昏迷13天亡　竟是逆孫暴打阿公
習近平稱美國衰落！　川普回應「100%正確」
你早晚要買台積電的！　分析師估幾年後擠身「3兆美元俱樂部」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬斯克「緊牽6歲兒」進人民大會堂！　親曝：正在學普通話

盧比歐：川普當面關切黎智英案　盼北京「正面回應」

川普避談台灣　專家讚「美方未讓步」：這是一場勝利

習近平稱美國衰落！　川普發文回應「100%正確」

川習會摘要洩端倪　專家：華府拒將台灣放上談判桌

習近平向川普畫紅線　分析師：台灣政策成美中「成敗關鍵」

接見美企業團　習近平：中國大門只會「越開越大」

川普投顧「對帳單」曝光！　69億異動買進蘋果、輝達

川普：習近平同意訂購200架波音飛機　波音股價反走跌

韓國瑜率團訪英喊「絕不投降」　國會議員支持台灣參與國際

百萬網紅抓姦在床！　養老公10年竟遭閨密助理背叛　渣男嗆：找妾伺候你不好嗎？

「川習會」正式登場！　川普大讚習近平是「偉大領袖」

馬斯克晚宴上超夯！　雷軍找自拍遭「扮鬼臉」回應

新莊某工地意外！鷹架「整排倒塌」　1工人17樓墜落命危

川習會歷時2小時結束！川普讚很棒　但拒答是否談及台灣

川普到北京了！　大陸副主席韓正親自接機

國宴致詞！習近平談中美關係　喊「只能搞好不能搞壞」

黃仁勳讚會談順利！美國CEO團現身北京　和馬斯克庫克同框

陰蝨

沈伯洋參選北市長首件政績出爐　害名嘴謝寒冰大型翻車「真的跪了」　千份雞排發放地點出爐

馬斯克「緊牽6歲兒」進人民大會堂！　親曝：正在學普通話

盧比歐：川普當面關切黎智英案　盼北京「正面回應」

川普避談台灣　專家讚「美方未讓步」：這是一場勝利

習近平稱美國衰落！　川普發文回應「100%正確」

川習會摘要洩端倪　專家：華府拒將台灣放上談判桌

習近平向川普畫紅線　分析師：台灣政策成美中「成敗關鍵」

接見美企業團　習近平：中國大門只會「越開越大」

川普投顧「對帳單」曝光！　69億異動買進蘋果、輝達

川普：習近平同意訂購200架波音飛機　波音股價反走跌

韓國瑜率團訪英喊「絕不投降」　國會議員支持台灣參與國際

曾蓋出「全球最難建築」之一　麗明董座曝不再蓋住宅主因

保健品開封「3物品」快丟掉！營養師示警：留著反變吸水海綿

冤枉賴清德？李乾龍認追蹤器「太太裝的」　綠嗆國民黨應道歉

擎天崗「情侶戰場」直擊！草地有不明粉末　陽管處緊急下架影片

臉書貼京華城案法官照嗆「以命償命」　新竹女涉恐嚇遭起訴

快訊／擎天崗變「成人直播間」！情侶深夜激戰　警掌握身分要辦了

川習會後！盧比歐重申美對台政策未改變　外交部致謝

「地表最強175」重返NBA　湯瑪斯回塞爾提克出任球探

方媛深夜發聲：善良不必委屈自己！錄陸綜掀單人房之亂…貼文秒刪

ChatGPT手機版解鎖Codex遠端控制　AI寫程式不用再守電腦

李洪基突襲粉絲自辦春酒花絮　我要來看他們在幹嘛！

國際熱門新聞

川普國宴特製版菜單曝光！壓軸竟播他最愛神曲

川習會利多　美股破5萬點大關

川普：習近平拍板訂購200架波音飛機

習近平稱美國衰落　川普回應：100%正確

商務艙成活春宮！2男女搭機「初次見面」就激戰

日本妹拔智齒「弄了3小時」　醫生堅持不收費！原因驚呆她

川習會後美對台政策沒變！盧比歐重申戰略模糊

習近平就台灣問題示警　顯示美未讓步

川普訪中第二天　亮點一次看

黃明志涉毒案逆轉無罪！坐輪椅憔悴現身

川普：習近平願助開放荷莫茲海峽　承諾不軍事援助伊朗

最後一刻才登機　黃仁勳親曝原因

川普投顧「對帳單」曝光！　69億異動買進蘋果、輝達

伊朗：放行中國船隻通過荷莫茲

更多熱門

相關新聞

見美企業團　習近平：中國大門會越開越大

見美企業團　習近平：中國大門會越開越大

中國國家主席習近平於14日接見隨美國總統川普（Donald Trump）出訪的美國商界領袖代表團，釋出進一步擴大開放的強烈訊號。在結束上午針對貿易、台灣等分歧議題的元首會談後，習近平在人民大會堂向馬斯克、黃仁勳等企業高層表示，中國對外開放的大門「只會越開越大」，展現出積極且樂觀的態度。

川普投顧「對帳單」曝光！　69億異動買進蘋果、輝達

川普投顧「對帳單」曝光！　69億異動買進蘋果、輝達

川普：習近平拍板訂購200架波音飛機

川普：習近平拍板訂購200架波音飛機

川普：習近平願助開放荷莫茲海峽　承諾不軍事援助伊朗

川普：習近平願助開放荷莫茲海峽　承諾不軍事援助伊朗

川普訪中第二天　亮點一次看

川普訪中第二天　亮點一次看

關鍵字：

川普習近平川習會台灣台海台美關係

讀者迴響

熱門新聞

擎天崗情侶「凌晨野戰」被直播！　鏡頭君影音全都錄

買春後癢到崩潰！醫在他內褲裡驚見「螃蟹蟲」群聚嗜血

雞蛋要不要冰？老蛋行公開「25°C鐵律」　做錯細菌翻倍

25歲男國道追撞　小貨車撞爛慘死

祈錦鈅離婚宣佈離開台灣！超狂近況曝

辦公室一早都是「敲蛋聲」　大票30+秒懂

台積電喊智慧眼鏡「紅茶店」秒漲停！　台灣供應鏈全沾光

川普國宴特製版菜單曝光！壓軸竟播他最愛神曲

看不到大谷二刀流了？MLB擬改制度

曾是王心凌伴舞！他如今竟成《角頭》男星

女心理師醫院嘿咻人夫　法官怒轟違反職業倫理

蔡英文衝東海開講！一張易燃物照破百萬瀏覽

吃貨豪豪挑戰啃30隻雞翅遭刁難？被迫重啃骨頭付低消

台股10檔「抓去關」新名單！　禾伸堂遭延長處置至5／28

今鋒面南移2地區大雨　周末天氣一圖看

更多

最夯影音

更多
百萬網紅抓姦在床！　養老公10年竟遭閨密助理背叛　渣男嗆：找妾伺候你不好嗎？

百萬網紅抓姦在床！　養老公10年竟遭閨密助理背叛　渣男嗆：找妾伺候你不好嗎？
「川習會」正式登場！　川普大讚習近平是「偉大領袖」

「川習會」正式登場！　川普大讚習近平是「偉大領袖」

馬斯克晚宴上超夯！　雷軍找自拍遭「扮鬼臉」回應

馬斯克晚宴上超夯！　雷軍找自拍遭「扮鬼臉」回應

新莊某工地意外！鷹架「整排倒塌」　1工人17樓墜落命危

新莊某工地意外！鷹架「整排倒塌」　1工人17樓墜落命危

川習會歷時2小時結束！川普讚很棒　但拒答是否談及台灣

川習會歷時2小時結束！川普讚很棒　但拒答是否談及台灣

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面