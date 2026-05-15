川習會摘要洩端倪　專家：華府拒將台灣放上談判桌

▲美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普與中國國家主席習近平14日在北京展開重頭戲「川習會」，雙方會談歷時超過2小時。然而，美中事後發布的會談摘要卻呈現「兩樣情」，中方強烈表態台灣議題是中美碰撞的引爆點，白宮摘要卻隻字未提。對此，華府專家分析指出，這顯示台海問題在美方眼中「根本不在談判桌上」，華府目前更掛心經濟合作與伊朗局勢。

中方猛打「排場牌」營造氣氛 時隔9年川普再訪中

根據《中央社》報導，川普此次應邀對中國進行國是訪問，習近平於人民大會堂以超高規格盛大歡迎，不僅安排檢閱解放軍儀隊，還有學童歡呼迎接。

華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）美中關係專家金沛雅（Patricia Kim）指出，北京顯然深諳川普的喜好，這種高排場的視覺震撼「對川普非常管用」，成功為後續會談營造了正面氛圍。

這是川普繼去年10月在韓國釜山與習近平會晤後，時隔近9年再次踏上中國領土。雙方14日會談長達2小時15分鐘，並於晚間出席國宴。根據行程，川普15日將繼續與習近平茶敘並進行工作午餐，隨後結束行程返美。

台灣議題摘要被消失？ 專家：華府拒將台海列為籌碼

儘管氣氛看似融洽，但雙方釋出的資訊卻各說各話。新華社報導強調，習近平在會中直言「台灣議題是中美關係中最重要、處理不好會引發衝突」的核心問題，並宣稱雙方同意構建「中美建設性戰略穩定關係」。

然而，白宮發布的摘要卻完全略過台灣。賓州大學裴利世界學院（Perry World House）資深專案經理善學（Thomas Shattuck）分析，這種差異反映了雙方不同的「優先順序」。他認為，美方在摘要中對台灣噤聲，正代表「台灣議題並非可以拿來談判的事項」。

金沛雅也認同此觀點，表示北京試圖對外展現對台施壓的強硬姿態，但美國顯然想將焦點鎖定在經濟與國際局勢。

根據《華盛頓郵報》引述官員說法，當習近平大談台灣時，川普並未正面回應，而是直接切換到下個議題；另有官員透露，美方僅是重申長期以來的一貫立場。

盧比歐派定心丸 軍售案恐因「經濟紅利」續行

針對外界擔心川普可能以「對台軍售」作為談判籌碼，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）14日受訪時明確指出，美國對台政策至今毫無改變，且軍售並非此次會談的重點。

善學預測，川普不太可能抵制對台軍售，因為他一向將「美國製造」掛在嘴邊。善學分析：「對一個重視經濟與就業的人來說，阻擋台灣採購昂貴武器會損害美國企業利益，這對美國經濟是件好事，川普沒有理由阻止。」

戰爭部長罕見坐鎮 焦點轉向荷莫茲海峽與AI

值得注意的是，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）此次罕見出現在中美談判桌上。金沛雅指出，美中軍事交流通常有專屬對話管道，戰爭部長現身元首峰會極為少見，這很可能是為了親自向中方闡明荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）維持開放的重要性，以確保全球能源流動。

白宮摘要指出，美中一致同意伊朗絕不能擁有核武，並商討了兩國的經濟合作。善學也補充，戰爭部長出席的另一可能原因，是與中方討論人工智慧（AI）在軍事與核武領域的應用限制。

前AIT主席、布魯金斯研究所非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）則直言，中方口中要求的「妥善處理台灣問題」雖是針對美台，但事實上，中國自身的行為才是造成地區不穩定的主因。