　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

接見美企業團　習近平：中國大門只會「越開越大」

▲▼中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

中國國家主席習近平於14日接見隨美國總統川普（Donald Trump）出訪的美國商界領袖代表團，釋出進一步擴大開放的強烈訊號。在結束上午針對貿易、台灣等分歧議題的元首會談後，習近平在人民大會堂向馬斯克、黃仁勳等企業高層表示，中國對外開放的大門「只會越開越大」，展現出積極且樂觀的態度。

馬斯克、黃仁勳現身人民大會堂　習近平：開放大門越開越大

根據《彭博》報導，習近平週四在北京人民大會堂接見了10多位美國企業代表。習近平指出，美國企業深度參與了中國的改革開放過程，而這是一個雙方互利共贏的過程。他強調，「中國對外開放的大門只會越開越大」，並表示相信美國企業在中國將擁有更廣闊的發展前景。

官媒畫面顯示，多位重量級科技與工業巨頭皆出席這場會面，包括特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）、波音（Boeing）執行長歐特伯格（Kelly Ortberg），以及在最後一刻臨時加入代表團的輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。

▲▼蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（圖／路透）

▲蘋果執行長庫克（Tim Cook）與輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

回應川普「開放」訴求　美企高層讚：會談非常棒

此次商界代表團隨行，也是川普對習近平提出的首要請求。川普先前承諾，會代表隨行商界領袖要求北京當局「開放中國」，而習近平14日的發言，也被視為是對川普訴求的正面積極回應。

川普在上午會談開場時也向習近平表示，這些執行長是來向中方致意，「他們非常期待開展貿易與生意往來」。

在會談空檔，部分美國執行長也向媒體表達了樂觀看法。馬斯克直言這次訪問行程「棒極了」，並希望能達成許多美好的目標；庫克在被問及會談進展時，也微笑比出「讚」的手勢；黃仁勳則是大讚「習主席與川普總統的表現太驚人了」。

鎖定波音「史詩級訂單」　美光科技也低調現身

報導指出，川普此行急於為美國爭取農業、能源、航太等領域的經貿協議，其中更包含一筆具有歷史意義的波音客機訂單。

值得注意的是，代表團中也包含了美光科技（Micron Technology Inc.），該公司部分產品先前曾因未通過網路安全審查，被北京當局禁止用於關鍵基礎設施，此次隨團出訪也引發外界對市場准入議題的關注。

此次川普訪中，是近9年來首位現任美國總統對中國進行國是訪問。儘管貿易壁壘與市場准入一直是全球前兩大經濟體之間的長期矛盾，但隨著雙方高層與商界互動升溫，美企高層也向中方表示，高度重視中國市場，並希望能進一步深耕與強化合作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 2 4292 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／擎天崗變「成人直播間」！　警掌握情侶身分了
「年輕人快下去救」文大生滅頂　網轟一句話害死人
快訊／台股飆漲！　指數再創高
以為生病！83歲翁昏迷13天亡　竟是逆孫暴打阿公
習近平稱美國衰落！　川普回應「100%正確」
你早晚要買台積電的！　分析師估幾年後擠身「3兆美元俱樂部」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬斯克「緊牽6歲兒」進人民大會堂！　親曝：正在學普通話

盧比歐：川普當面關切黎智英案　盼北京「正面回應」

川普避談台灣　專家讚「美方未讓步」：這是一場勝利

習近平稱美國衰落！　川普發文回應「100%正確」

川習會摘要洩端倪　專家：華府拒將台灣放上談判桌

習近平向川普畫紅線　分析師：台灣政策成美中「成敗關鍵」

接見美企業團　習近平：中國大門只會「越開越大」

川普投顧「對帳單」曝光！　69億異動買進蘋果、輝達

川普：習近平同意訂購200架波音飛機　波音股價反走跌

韓國瑜率團訪英喊「絕不投降」　國會議員支持台灣參與國際

百萬網紅抓姦在床！　養老公10年竟遭閨密助理背叛　渣男嗆：找妾伺候你不好嗎？

「川習會」正式登場！　川普大讚習近平是「偉大領袖」

馬斯克晚宴上超夯！　雷軍找自拍遭「扮鬼臉」回應

新莊某工地意外！鷹架「整排倒塌」　1工人17樓墜落命危

川習會歷時2小時結束！川普讚很棒　但拒答是否談及台灣

川普到北京了！　大陸副主席韓正親自接機

國宴致詞！習近平談中美關係　喊「只能搞好不能搞壞」

黃仁勳讚會談順利！美國CEO團現身北京　和馬斯克庫克同框

陰蝨

沈伯洋參選北市長首件政績出爐　害名嘴謝寒冰大型翻車「真的跪了」　千份雞排發放地點出爐

馬斯克「緊牽6歲兒」進人民大會堂！　親曝：正在學普通話

盧比歐：川普當面關切黎智英案　盼北京「正面回應」

川普避談台灣　專家讚「美方未讓步」：這是一場勝利

習近平稱美國衰落！　川普發文回應「100%正確」

川習會摘要洩端倪　專家：華府拒將台灣放上談判桌

習近平向川普畫紅線　分析師：台灣政策成美中「成敗關鍵」

接見美企業團　習近平：中國大門只會「越開越大」

川普投顧「對帳單」曝光！　69億異動買進蘋果、輝達

川普：習近平同意訂購200架波音飛機　波音股價反走跌

韓國瑜率團訪英喊「絕不投降」　國會議員支持台灣參與國際

曾蓋出「全球最難建築」之一　麗明董座曝不再蓋住宅主因

保健品開封「3物品」快丟掉！營養師示警：留著反變吸水海綿

冤枉賴清德？李乾龍認追蹤器「太太裝的」　綠嗆國民黨應道歉

擎天崗「情侶戰場」直擊！草地有不明粉末　陽管處緊急下架影片

臉書貼京華城案法官照嗆「以命償命」　新竹女涉恐嚇遭起訴

快訊／擎天崗變「成人直播間」！情侶深夜激戰　警掌握身分要辦了

川習會後！盧比歐重申美對台政策未改變　外交部致謝

「地表最強175」重返NBA　湯瑪斯回塞爾提克出任球探

方媛深夜發聲：善良不必委屈自己！錄陸綜掀單人房之亂…貼文秒刪

ChatGPT手機版解鎖Codex遠端控制　AI寫程式不用再守電腦

「川習會」正式登場！　川普大讚習近平是「偉大領袖」

國際熱門新聞

川普國宴特製版菜單曝光！壓軸竟播他最愛神曲

川習會利多　美股破5萬點大關

川普：習近平拍板訂購200架波音飛機

習近平稱美國衰落　川普回應：100%正確

商務艙成活春宮！2男女搭機「初次見面」就激戰

日本妹拔智齒「弄了3小時」　醫生堅持不收費！原因驚呆她

川習會後美對台政策沒變！盧比歐重申戰略模糊

習近平就台灣問題示警　顯示美未讓步

川普訪中第二天　亮點一次看

黃明志涉毒案逆轉無罪！坐輪椅憔悴現身

川普：習近平願助開放荷莫茲海峽　承諾不軍事援助伊朗

最後一刻才登機　黃仁勳親曝原因

川普投顧「對帳單」曝光！　69億異動買進蘋果、輝達

伊朗：放行中國船隻通過荷莫茲

更多熱門

相關新聞

川普投顧「對帳單」曝光！　69億異動買進蘋果、輝達

川普投顧「對帳單」曝光！　69億異動買進蘋果、輝達

美國政府道德辦公室（U.S. Office of Government Ethics, OGE）發布最新財務報告，揭露美國總統川普（Donald Trump）在2026年1-3個月，共涉及規模至少2.2億美元（折合新台幣約69億4410萬元）的金融資產變動。內容顯示其大量買入「蘋果（AAPL）」與「輝達（NVDA）」等科技巨頭證券，同時也賣出「微軟(MSFT)」與「亞馬遜（AMZN）」等公司標的，引起市場高度關注。

川普：習近平拍板訂購200架波音飛機

川普：習近平拍板訂購200架波音飛機

川普：習近平願助開放荷莫茲海峽　承諾不軍事援助伊朗

川普：習近平願助開放荷莫茲海峽　承諾不軍事援助伊朗

川普訪中第二天　亮點一次看

川普訪中第二天　亮點一次看

川普國宴特製版菜單曝光！壓軸竟播他最愛神曲

川普國宴特製版菜單曝光！壓軸竟播他最愛神曲

關鍵字：

川習會川普習近平輝達蘋果特斯拉庫克馬斯克黃仁勳

讀者迴響

熱門新聞

擎天崗情侶「凌晨野戰」被直播！　鏡頭君影音全都錄

買春後癢到崩潰！醫在他內褲裡驚見「螃蟹蟲」群聚嗜血

雞蛋要不要冰？老蛋行公開「25°C鐵律」　做錯細菌翻倍

25歲男國道追撞　小貨車撞爛慘死

祈錦鈅離婚宣佈離開台灣！超狂近況曝

辦公室一早都是「敲蛋聲」　大票30+秒懂

台積電喊智慧眼鏡「紅茶店」秒漲停！　台灣供應鏈全沾光

川普國宴特製版菜單曝光！壓軸竟播他最愛神曲

看不到大谷二刀流了？MLB擬改制度

曾是王心凌伴舞！他如今竟成《角頭》男星

女心理師醫院嘿咻人夫　法官怒轟違反職業倫理

蔡英文衝東海開講！一張易燃物照破百萬瀏覽

吃貨豪豪挑戰啃30隻雞翅遭刁難？被迫重啃骨頭付低消

台股10檔「抓去關」新名單！　禾伸堂遭延長處置至5／28

今鋒面南移2地區大雨　周末天氣一圖看

更多

最夯影音

更多
百萬網紅抓姦在床！　養老公10年竟遭閨密助理背叛　渣男嗆：找妾伺候你不好嗎？

百萬網紅抓姦在床！　養老公10年竟遭閨密助理背叛　渣男嗆：找妾伺候你不好嗎？
「川習會」正式登場！　川普大讚習近平是「偉大領袖」

「川習會」正式登場！　川普大讚習近平是「偉大領袖」

馬斯克晚宴上超夯！　雷軍找自拍遭「扮鬼臉」回應

馬斯克晚宴上超夯！　雷軍找自拍遭「扮鬼臉」回應

新莊某工地意外！鷹架「整排倒塌」　1工人17樓墜落命危

新莊某工地意外！鷹架「整排倒塌」　1工人17樓墜落命危

川習會歷時2小時結束！川普讚很棒　但拒答是否談及台灣

川習會歷時2小時結束！川普讚很棒　但拒答是否談及台灣

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面