接見美企業團　習近平：中國大門只會「越開越大」

▲中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

中國國家主席習近平於14日接見隨美國總統川普（Donald Trump）出訪的美國商界領袖代表團，釋出進一步擴大開放的強烈訊號。在結束上午針對貿易、台灣等分歧議題的元首會談後，習近平在人民大會堂向馬斯克、黃仁勳等企業高層表示，中國對外開放的大門「只會越開越大」，展現出積極且樂觀的態度。

馬斯克、黃仁勳現身人民大會堂 習近平：開放大門越開越大

根據《彭博》報導，習近平週四在北京人民大會堂接見了10多位美國企業代表。習近平指出，美國企業深度參與了中國的改革開放過程，而這是一個雙方互利共贏的過程。他強調，「中國對外開放的大門只會越開越大」，並表示相信美國企業在中國將擁有更廣闊的發展前景。

官媒畫面顯示，多位重量級科技與工業巨頭皆出席這場會面，包括特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）、波音（Boeing）執行長歐特伯格（Kelly Ortberg），以及在最後一刻臨時加入代表團的輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。

▲蘋果執行長庫克（Tim Cook）與輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）



回應川普「開放」訴求 美企高層讚：會談非常棒

此次商界代表團隨行，也是川普對習近平提出的首要請求。川普先前承諾，會代表隨行商界領袖要求北京當局「開放中國」，而習近平14日的發言，也被視為是對川普訴求的正面積極回應。

川普在上午會談開場時也向習近平表示，這些執行長是來向中方致意，「他們非常期待開展貿易與生意往來」。

在會談空檔，部分美國執行長也向媒體表達了樂觀看法。馬斯克直言這次訪問行程「棒極了」，並希望能達成許多美好的目標；庫克在被問及會談進展時，也微笑比出「讚」的手勢；黃仁勳則是大讚「習主席與川普總統的表現太驚人了」。

鎖定波音「史詩級訂單」 美光科技也低調現身

報導指出，川普此行急於為美國爭取農業、能源、航太等領域的經貿協議，其中更包含一筆具有歷史意義的波音客機訂單。

值得注意的是，代表團中也包含了美光科技（Micron Technology Inc.），該公司部分產品先前曾因未通過網路安全審查，被北京當局禁止用於關鍵基礎設施，此次隨團出訪也引發外界對市場准入議題的關注。

此次川普訪中，是近9年來首位現任美國總統對中國進行國是訪問。儘管貿易壁壘與市場准入一直是全球前兩大經濟體之間的長期矛盾，但隨著雙方高層與商界互動升溫，美企高層也向中方表示，高度重視中國市場，並希望能進一步深耕與強化合作。