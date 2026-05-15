川普投顧「對帳單」曝光！　69億異動買進蘋果、輝達

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國政府道德辦公室（U.S. Office of Government Ethics, OGE）發布最新財務報告，揭露美國總統川普（Donald Trump）在2026年1-3個月，共涉及規模至少2.2億美元（折合新台幣約69億4410萬元）的金融資產變動。內容顯示其大量買入「蘋果（AAPL）」與「輝達（NVDA）」等科技巨頭證券，同時也賣出「微軟(MSFT)」與「亞馬遜（AMZN）」等公司標的，引起市場高度關注。

這些強制性披露文件顯示，交易金額介於2.2億至7.5億美元的寬泛區間內。其中，單筆金額落在100萬至500萬美元的買入對象，主要集中在標普500指數基金、AI晶片大廠「輝達」以及電子大廠「蘋果」。透過這份清單，可一窺其投資組合在今年首季的調整方向，特別是針對高成長科技股的布局。

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

家族信託與專業經紀管理

目前美國總統的資產大多委由其子女控制的信託基金代為持有。根據最新披露的文件內容顯示，部分大額交易過程有專業經紀商作為代理人參與執行，顯示其財務操作具有一定的專業管理色彩。在賣出清單中，單筆價值介於500萬至2500萬美元的標的，則包含社群龍頭「Meta」。

針對此次大規模的證券異動，雖然反映出其對市場特定領域的看好或減持，但在缺乏具體成交時間與理由的情況下，尚難判定是否與政府政策存在直接關聯。這份財務申報文件再度讓公眾聚焦於高層官員的私人財富管理，以及在職期間如何維持投資行為的合規與公正性。