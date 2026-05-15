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韓國瑜率團訪英喊「絕不投降」　國會議員支持台灣參與國際

▲▼立法院長韓國瑜。（圖／翻攝臉書／韓國瑜）

▲立法院長韓國瑜領跨黨派代表團訪問英國國會。（圖／翻攝臉書／韓國瑜，下同） 

記者葉國吏／綜合報導

立法院長韓國瑜近日率領跨黨派代表團訪問英國國會，並於邱吉爾廳出席歡迎酒會。英國國會友台小組主席柴萍恩（Sarah Champion）致詞力挺台灣參與國際組織，更透露曾數度針對台灣參與世界衛生組織（WHO）事宜，親自洽詢秘書長譚德塞。

駁斥北京扭曲國際決議
柴萍恩在演說中嚴正指出，聯合國第2758號決議並未賦予中華人民共和國對台灣的主權。她強調，英國下議院去年底已通過動議，明確否定北京當局對該決議的扭曲詮釋，這項立場不應被用來排除台灣參與國際體系，英方將持續支持台灣加入包括CPTPP在內的貿易協定。

除了國際參與議題，英方也高度關注台海局勢。柴萍恩認為在全球權利遭受侵蝕的當下，民主國家必須比以往更加團結，攜手捍衛法治。她提到台海和平對全球至關重要，若發生動盪將產生巨大效應，呼應近期荷莫茲海峽危機所帶來的深刻教訓，展現出對區域安全的高度關切。

▲▼立法院長韓國瑜。（圖／翻攝臉書／韓國瑜）

深化台英民主防線共識
韓國瑜登台致詞時以英語喊出「絕不投降」，藉此致敬已故首相邱吉爾（Winston Churchill）的精神，象徵台灣面對挑戰時堅韌不拔的態度。他提到民主制度已深植於台灣民眾的基因中，國人不僅引以為傲，更有決心守護這份成就，並渴望與世界各地的民主夥伴建立更深厚的情誼。

駐英國代表姚金祥指出，台英雙邊近年在能源、科技及經貿合作上有顯著突破。英國作為首個與台灣建立制度化貿易架構的歐洲國家，目前已在「提升貿易夥伴關係」（ETP）架構下針對數位貿易與淨零排放簽署多項協議，未來雙方將在既有的互信基礎上，持續擴大實質性的合作與交流。

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