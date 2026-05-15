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川普：習近平願助開放荷莫茲海峽　承諾不軍事援助伊朗

▲▼美國總統川普、中國國家主席習近平14日走訪天壇。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普、中國國家主席習近平14日走訪天壇。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普在川習會後，於節目受訪揭露雙方談話重點。川普指出習近平已堅定承諾，中方將不會運送任何軍事裝備援助伊朗，用以對抗目前與美國及以色列的戰爭，同時習近平更主動提議，願意協助確保關鍵航道荷莫茲海峽的對外開放。

這場美中領袖會談聚焦中東局勢，川普在接受漢尼提（Sean Hannity）專訪時強調，習近平對於不提供軍援的立場非常明確。由於中國是全球石油進口大國，與伊朗維持密切貿易聯繫，川普認為習近平希望能達成協議，並親口表達若有任何地方能幫上忙，中方都非常樂意效勞，以此確保能源航道穩定。

▲▼美國總統川普、中國國家主席習近平14日參訪天壇。（圖／達志影像／美聯社）

中方提議協助確保能源航道
儘管川普對中方的提議持正面態度，但「美國政府內部」顯然有不同聲音。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在接受另一家媒體採訪時直言，美方在會談中提出荷莫茲海峽議題是為了表明立場，讓中方清楚了解美方的關鍵關切點，這屬於外交溝通的理所當然，並不代表美國正在尋求中方介入。

盧比歐明確指出「我們不需要他們的幫助」，強調美方有能力自行處理相關事務。他解釋會談目的在於確保中方了解這項議題對美國及盟友的關鍵程度，而非邀請中方共同管理海峽事務。這顯示出「美國政府」在對中政策上，一方面維持領袖層級的高階對話，一方面仍由外交體系嚴守戰略自主防線。

▲▼ 川習會。川普,習近平（圖／路透）

▲川習會。（圖／路透）

國務卿盧比歐重申美方戰略自主
目前美國與伊朗之間尚未達成明確的停戰協議，荷莫茲海峽的航行自由不僅影響全球能源價格，更牽動美、以、伊三方的軍事對峙。川普提到中方作為能源大買家與伊朗有其連結，因此習近平的表態被視為一種外交斡旋的姿態，試圖在緊張的中東局勢中扮演某種協調角色。

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