川普訪中第二天做了什麼？「川習會→國宴」亮點一次看

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記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普13日時隔9年訪中，進行為期3天的國是訪問，第二天（14日）川普與中國國家主席習近平在北京人民大會堂展開高峰會談，雙方在會中談到了俄烏戰爭、中東衝突、雙邊貿易及台灣問題。會談結束後，川普在習近平的陪同之下參觀天壇，晚間則再回到人民大會堂享用國宴。

▲川普訪華首日全程回顧。（AI協作圖／記者趙蔡州製作，經編輯審核）

習近平警告台灣問題 白宮摘要卻未提及

川普與習近平14日上午在北京人民大會堂展開大約2個多小時的高峰會談，雙方在經貿、民間交流、全球及地域衝突等議題進行了廣泛的討論。不過，根據北京方面事後釋出的會談摘要，習近平除了透露中美貿易談判已有了正面成果外，還特別提及「台灣問題」是中美最重要問題，他直言，「台灣問題」處理好了，兩國關係就能保持總體穩定，處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。

而白宮方面釋出的會談摘要則完全未提及台灣問題，白宮摘要指出，川普與習近平舉行一場良好的會晤，針對加強兩國經濟合作的方式進行討論，包括擴大美國企業進入中國市場以及增加中國對美國產業的投資，多名美國大型企業領導人也受邀參與部分會議。

聚焦俄烏與荷莫茲 雙方同意伊朗不能擁核

川普與習近平還針對重大國際與區域議題交換意見，包含俄烏戰爭及中東衝突，雙方均同意荷莫茲海峽必須保持暢通，確保能源自由流通，習近平也明確表達中國反對荷莫茲海峽軍事化以及任何對過境船隻收取通行費的做法，也有意增購美國石油，降低中國對荷莫茲海峽的依賴，在「伊朗永遠不能擁有核武」問題上，雙方也達成共識。

▲習近平陪川普參觀天壇祈年殿。（圖／翻攝央視新聞）

川習會結束後，川普在習近平的陪同之下參觀天壇，壯麗的景色讓他忍不住喊出「太棒了，好地方，很驚豔」、「中國真美」，兩人也在祈年殿廣場前進行合影。事實上，天壇並非美國總統訪華行程中的常規參訪選擇，川普是繼1975年美國時任總統福特到訪天壇後，51年來首位到訪天壇的美國總統。

國宴端牛小排與烤鴨 外媒形容「川普特製版」

天壇行程結束後，川普與習近平晚間在人民大會堂出席國宴，根據白宮與多家外媒披露的國宴菜單，整體採中西融合風格，主菜包括番茄龍蝦湯、香酥牛小排、北京烤鴨、豆湯鮮蔬、芥末醬慢燉鮭魚、生煎包等，甜點則有海螺酥、提拉米蘇、水果與冰淇淋，並提供咖啡與茶。酒類則選用中國國產紅白酒，包括河北產「甄釀赤霞珠」及北京產「張裕珍藏級霞多麗」。

由於川普向來飲食習慣鮮明，偏好熟食與較西式口味，因此這次國宴的菜色也被外界形容是「川普特製版中餐」，除了經典的北京烤鴨，中方還特別安排牛小排、鮭魚等較符合西方飲食習慣的料理，整體風格被認為刻意降低辛辣與陌生食材比例。

習近平晚宴致詞時則強調，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，「只能搞好、不能搞壞」，並稱中國推動民族復興與川普「讓美國再次偉大」的理念可以並行；川普則在致詞中表示，雙方當天進行了「積極且富有成果的會談」，並正式邀請習近平夫婦9月24日訪問白宮。