川習會國宴菜單曝光！北京烤鴨上桌　壓軸竟播川普神曲《YMCA》

▲習近平為川普舉行歡迎宴會。（圖／達志影像／AP，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普14日與中國國家主席習近平在北京舉行「川習會」後，晚間於人民大會堂出席國宴。這場備受矚目的晚宴，不只菜單曝光引發討論，現場演奏曲目更驚見川普競選招牌神曲《Y.M.C.A.》，瞬間掀起網友熱議，直呼「北京真的很懂川普」。

根據白宮與多家外媒披露的國宴菜單，整體採中西融合風格，主菜包括番茄龍蝦湯、香酥牛小排、北京烤鴨、豆湯鮮蔬、芥末醬慢燉鮭魚、生煎包等，甜點則有海螺酥、提拉米蘇、水果與冰淇淋，並提供咖啡與茶。酒類則選用中國國產紅白酒，包括河北產「甄釀赤霞珠」及北京產「張裕珍藏級霞多麗」。

特製版中餐迎川普 全熟料理藏巧思

由於川普向來飲食習慣鮮明，偏好熟食與較西式口味，因此此次國宴菜色也被外界形容是「川普特製版中餐」。除了經典北京烤鴨，中方還特別安排牛小排、鮭魚等較符合美式飲食習慣的料理，整體風格被認為刻意降低辛辣與陌生食材比例。

有分析指出，這次國宴主軸偏向口味較溫和的「淮揚菜」風格，強調精緻刀工與清爽口感，被視為外交場合最穩妥的中國菜系之一。美食評論家更形容，在中國國宴端出淮揚菜，「就像美國國宴端出牛排一樣安全」。

▲北京國宴驚見川普神曲《Y.M.C.A.》，特製菜單投其所好。（圖／翻攝自微博，下同）

《YMCA》成壓軸神曲 網友笑喊：太懂川普

除了菜色外，國宴現場的音樂安排同樣成為焦點。根據網傳曲目單，晚宴由中國人民解放軍軍樂團演奏12首中美歌曲，包含《梁山伯與祝英台》、《今夜愛無限》（Can You Feel the Love Tonight）、《四海一家》（We Are the World）等知名曲目。

最讓外界驚訝的是，壓軸歌曲竟是川普最愛、競選場合經常播放的經典迪斯可神曲《Y.M.C.A.》。川普過去曾多次隨著這首歌揮拳起舞，因此消息曝光後，也讓不少網友笑稱「這根本精準投其所好」、「川普聽到應該超開心」。

習近平晚宴致詞時則強調，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，「只能搞好、不能搞壞」，並稱中國推動民族復興與川普「讓美國再次偉大」的理念可以並行；川普則在致詞中表示，雙方當天進行了「積極且富有成果的會談」，並正式邀請習近平夫婦9月24日訪問白宮。