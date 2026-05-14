貝森特：川普未來幾天就會談台灣

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普14日與中國國家主席習近平展開閉門會談，根據白宮發布的「川習會」內容摘要，雙方提及伊朗戰爭、荷莫茲海峽，卻對台灣議題隻字未提。對此，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，川普「未來幾天」將針對台灣議題發表更多評論。

貝森特點出台灣敏感性 稱川普將進一步表態

根據美媒CNBC報導，跟隨川普出訪中國的貝森特14日指出，川普「未來幾天」將針對台灣議題發表更多評論，並強調台灣是這次峰會中雙邊最敏感的議題，若美方處理不當，可能會導致衝突，川普總統十分理解這個議題的敏感性。

川習會聚焦伊朗、航道與經濟 摘要未提台灣議題

美國白宮14日針對川習會發布摘要，內容指川普與習近平舉行一場良好的會晤，針對加強兩國經濟合作的方式進行討論，包括擴大美國企業進入中國市場以及增加中國對美國產業的投資，多名美國大型企業領導人也受邀參與部分會議。

摘要還提到，美中雙方均同意荷莫茲海峽必須保持暢通，確保能源自由流通，習近平明確表達中國反對荷莫茲海峽軍事化以及任何對過境船隻收取通行費的做法，美中兩國也達成共識，即伊朗永遠不能擁有核武，但對台灣議題隻字未提。