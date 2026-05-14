　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

貝森特：川普未來幾天就會談台灣

▲▼美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普14日與中國國家主席習近平展開閉門會談，根據白宮發布的「川習會」內容摘要，雙方提及伊朗戰爭、荷莫茲海峽，卻對台灣議題隻字未提。對此，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，川普「未來幾天」將針對台灣議題發表更多評論。

貝森特點出台灣敏感性　稱川普將進一步表態

根據美媒CNBC報導，跟隨川普出訪中國的貝森特14日指出，川普「未來幾天」將針對台灣議題發表更多評論，並強調台灣是這次峰會中雙邊最敏感的議題，若美方處理不當，可能會導致衝突，川普總統十分理解這個議題的敏感性。

川習會聚焦伊朗、航道與經濟　摘要未提台灣議題

美國白宮14日針對川習會發布摘要，內容指川普與習近平舉行一場良好的會晤，針對加強兩國經濟合作的方式進行討論，包括擴大美國企業進入中國市場以及增加中國對美國產業的投資，多名美國大型企業領導人也受邀參與部分會議。

摘要還提到，美中雙方均同意荷莫茲海峽必須保持暢通，確保能源自由流通，習近平明確表達中國反對荷莫茲海峽軍事化以及任何對過境船隻收取通行費的做法，美中兩國也達成共識，即伊朗永遠不能擁有核武，但對台灣議題隻字未提。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 2 4292 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
彰師大學區「行人地獄」 女遭拖板車拖行2米慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川習會後白宮避談台灣！盧比歐重申「戰略模糊」：美對台政策沒變

習近平警告「台灣問題」處理不好中美恐衝突　專家：顯示美未讓步

貝森特：川普未來幾天就會談台灣

最後一刻才加入川普訪中團　黃仁勳親曝原因

黃明志涉毒案「逆轉無罪」！坐輪椅憔悴現身：坐著被罵更輕鬆

日本妹拔智齒「弄了3小時」　醫生堅持不收費！原因驚呆她

樂團主唱遭手機K頭「砸到腦震盪」！演唱會粉絲失控亂丟

川普見習近平「氣場全開」！肢體語言專家讚嘆：像獅子般主導全場

克宮：普丁即將訪問中國

LIVE／川習會「國賓晚宴」正式登場　精緻清淡「淮揚菜」是主角

最萌星戰金孫「古古」大銀幕發功　曼達洛人化身奶爸「宇宙帶娃」

打房政策下誰在裸泳？台中買房「避坑指南」　在地房仲：這波沒跌的區只有這裡！｜地產詹哥老實說完整版 EP309

川普到北京了！　大陸副主席韓正親自接機

公車司機根本語言外掛　36秒切換6種語言

快救駕啊！貓咪輕輕一跳　狗狗嚇到破音大叫啦

賴清德宣布：三班護病比　明年5／20提前分階段實施

小禎男友被Emma嫌「只是有五官」　她虧李進良：比誰都怕被偷拍

堆高機司機趕上班！逆闖調撥車道狂飆　撞飛騎士重摔送醫不治

沈伯洋+徐國勇強上加強　王世堅送16字祝福過關斬｢蔣｣

貓咪躺黃金獵犬懷裡黏TT　下秒被二哈強行撥開搶位置

川習會後白宮避談台灣！盧比歐重申「戰略模糊」：美對台政策沒變

習近平警告「台灣問題」處理不好中美恐衝突　專家：顯示美未讓步

貝森特：川普未來幾天就會談台灣

最後一刻才加入川普訪中團　黃仁勳親曝原因

黃明志涉毒案「逆轉無罪」！坐輪椅憔悴現身：坐著被罵更輕鬆

日本妹拔智齒「弄了3小時」　醫生堅持不收費！原因驚呆她

樂團主唱遭手機K頭「砸到腦震盪」！演唱會粉絲失控亂丟

川普見習近平「氣場全開」！肢體語言專家讚嘆：像獅子般主導全場

克宮：普丁即將訪問中國

LIVE／川習會「國賓晚宴」正式登場　精緻清淡「淮揚菜」是主角

音樂人陳子鴻出手了！　找天王天后幕後團隊開班授課…竟然免費

川習會後白宮避談台灣！盧比歐重申「戰略模糊」：美對台政策沒變

TOYOTA宣布「興建印度新車組裝廠」！2029年啟動年產10萬輛

「亞洲第一美男」尊龍素顏上陣自帶妝感　陳沖讚嘆：魅力源於充滿祕密

詐騙猖獗　市議員吳進昌籲「打詐桃園隊」加強打擊不法

習近平警告「台灣問題」處理不好中美恐衝突　專家：顯示美未讓步

桃園合法建物農地重劃遭認定違法　市議員徐景文質疑錯用法條

因應高科技產業進駐　徐玉樹建議規劃「捷運橘線龍科支線」

屏檢檢察長吹口琴伴奏！阿茂獻唱謝阿姊　「向日葵媽媽」洋蔥炸裂

520登記結婚超狂！萬丹戶政送電陶爐+果汁機　還有Q版畫像

【該帶的沒帶？】拿「垃圾袋」裝阿金搭捷運 男被警勸阻喊：它就是袋！

國際熱門新聞

黃仁勳「中途上車」訪中團！背後原因曝

白宮公布川習會摘要　未提台灣

商務艙成活春宮！2男女搭機「初次見面」就激戰

習身高成謎　同框川普鄭麗文都一樣高

最後一刻才登機　黃仁勳親曝原因

川普見習近平　專家讚嘆：川普像獅子般

台人泰國酒吧大鬧　被當地人「圍毆打死」

日本「滑冰女王」震撼退休：我結婚了！　老公身份曝光

即／川普與習近平見面了！

川普讚習近平是「偉大領袖」

黃明志涉毒案逆轉無罪！坐輪椅憔悴現身

美聯社：川普拒答是否與習談到台灣

日本妹拔智齒「弄了3小時」　醫生堅持不收費！原因驚呆她

LIVE／川習會「國賓晚宴」正式登場！

更多熱門

相關新聞

國安官員：川習會目標管理中國風險　台美是彼此互相的必要

國安官員：川習會目標管理中國風險　台美是彼此互相的必要

美國總統川普14日與中國國家主席習近平會面，值得注意的是，中國大陸官媒釋出的訊息，特別點名台灣，習近平警告川普，若處理不好中美關係會十分危險；但白宮所釋出的摘要，卻未提台灣。我國安官員受訪時強調，美國國務卿盧比歐在下飛機前的談話，其實已經定調；他認為，這次川習會目標是管理中國風險，台灣是美國國家利益，「台美雙方互相合作，是彼此互相的必要，台灣不是單純依賴某些結構，真的不需要人家放個砧板，就跳上去說不要切我」。

阿聯外海船隻遭扣押　正駛向伊朗

阿聯外海船隻遭扣押　正駛向伊朗

散貨船爆炸起火　南韓慢半拍研判伊朗攻擊

散貨船爆炸起火　南韓慢半拍研判伊朗攻擊

第2艘！日本超級油輪穿越荷莫茲海峽

第2艘！日本超級油輪穿越荷莫茲海峽

川習會開場各表態！川普：美中將是有史以來最好

川習會開場各表態！川普：美中將是有史以來最好

關鍵字：

標籤:**川習會台灣議題伊朗戰爭經濟合作荷莫茲海峽

讀者迴響

熱門新聞

吃貨豪豪挑戰啃30隻雞翅遭刁難？被迫重啃骨頭付低消

快訊／川習談台灣了！　習警告：處理不好中美就會碰撞甚至衝突

快訊／落水文大生找到了！　搜救3天2夜尋獲遺體

昨晚還健身…25歲科技男「一早猝死床上」！醫揭4大警訊

買春後癢到崩潰！醫在他內褲裡驚見「螃蟹蟲」群聚嗜血

森崴能源下市倒數摜跌停！3萬人排隊賣不掉　集團股3檔全躺平

鄭浩均失7分後休息區畫面挨批

辦公室一早都是「敲蛋聲」　大票30+秒懂

國術館老闆「舔下體治療」　判4年半

鼎泰豐突全台公休！　原因曝光被讚爆

「把飛機當公車搭！」蔡幸娟女兒豪奢生活炎上

梅雨鋒面南下全台雷雨　放晴時間點出爐

祈錦鈅離婚宣佈離開台灣！超狂近況曝

台股10檔「抓去關」新名單！　禾伸堂遭延長處置至5／28

雞蛋要不要冰？老蛋行公開「25°C鐵律」　做錯細菌翻倍

更多

最夯影音

更多
最萌星戰金孫「古古」大銀幕發功　曼達洛人化身奶爸「宇宙帶娃」

最萌星戰金孫「古古」大銀幕發功　曼達洛人化身奶爸「宇宙帶娃」
打房政策下誰在裸泳？台中買房「避坑指南」　在地房仲：這波沒跌的區只有這裡！｜地產詹哥老實說完整版 EP309

打房政策下誰在裸泳？台中買房「避坑指南」　在地房仲：這波沒跌的區只有這裡！｜地產詹哥老實說完整版 EP309

川普到北京了！　大陸副主席韓正親自接機

川普到北京了！　大陸副主席韓正親自接機

公車司機根本語言外掛　36秒切換6種語言

公車司機根本語言外掛　36秒切換6種語言

快救駕啊！貓咪輕輕一跳　狗狗嚇到破音大叫啦

快救駕啊！貓咪輕輕一跳　狗狗嚇到破音大叫啦

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面