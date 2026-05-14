黃明志涉毒案「逆轉無罪」！坐輪椅憔悴現身：坐著被罵更輕鬆

▲黃明志涉毒案獲判無罪，坐輪椅出庭引關注。（圖／翻攝自中國報，下同）

記者閔文昱／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志（Namewee）2025年捲入台灣網紅謝侑芯命案，又遭控持有冰毒及受管制藥物，官司纏訟半年多後，今（14日）終於出現重大逆轉。吉隆坡推事庭在提前開庭審理後，法官當庭宣布黃明志「無罪釋放」，讓他成功擺脫毒品相關指控。

根據馬來西亞《中國報》等媒體報導，該案原訂5月29日過堂，但黃明志律師團隊提出申請後，提前於14日在吉隆坡第一刑事推事庭審理。庭上，主控官表示，控方在重新檢視毒理學檢測報告及案件最新調查進展後，決定接納黃明志提交的第2份陳情書，因此無意繼續提控。

辯方力阻「暫時釋放」 法院最終判無罪

據悉，控方原本建議讓黃明志獲得「無事省釋」（DNAA），也就是暫時釋放但保留日後重新起訴權利。不過，黃明志新任代表律師莫哈末法迪里（Mohd Fadhly）當庭力爭，認為若僅給予DNAA，將對黃明志的演藝工作與名譽造成嚴重影響，因此要求法院直接裁定無罪。

法官凱魯妮莎（Khairulnisa）在聽取雙方陳詞後，最終裁定黃明志「無罪釋放」，代表相關案件正式落幕。黃明志現身法院時則因腳傷坐輪椅代步，面容略顯憔悴，引發外界熱議。

黃明志親曝坐輪椅原因：怕被說做戲

黃明志事後也在Instagram限時動態發文解釋，透露自己前天腳部受傷，原本擔心坐輪椅會被質疑「做戲博同情」，還特地練習各種「看不出受傷」的走路方式，但最後發現一拐一拐更像在演戲，乾脆選擇坐輪椅出庭，「反正站著坐著都會被罵，那林北寧願坐著被罵，輕鬆多了。」

回顧案情，黃明志於2025年10月22日在吉隆坡一家五星級酒店內，遭警方搜出1.57克甲基安非他命（冰毒）及0.78克含有西地那非（Sildenafil）的受管制藥物，當時他因捲入謝侑芯猝死案受到高度關注。雖然尿檢結果後續呈陰性，洗清吸毒嫌疑，但持有違禁品罪名仍讓他一度面臨最高10年有期徒刑及15萬令吉（約新台幣116萬元）罰款風險。

黃明志與律師團隊曾於今年3月提出首份陳情書要求撤銷控狀，但遭檢方駁回，直到後續補強事證爭議並提交第2份陳情書後，才成功說服控方撤回提控，也讓這場持續超過半年的司法風波正式畫下句點。