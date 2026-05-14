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最後一刻才加入川普訪中團　黃仁勳親曝原因

▲▼ 川習會的美方企業代表。馬斯克,黃仁勳,庫克。（圖／路透）

▲最後一刻加入川普訪中隨行團隊，黃仁勳親曝原因。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普13日時隔9年訪中，此次隨行陣容堪稱美國企業界的「夢幻天團」，至少17家頂尖企業的負責人一同出訪，其中輝達執行長黃仁勳原本未出現在最初公布的名單中，直到最後一刻加入才加入訪團，引發關注。黃仁勳14日接受陸媒訪問時，也解釋自己為何最後一刻才登機。

川普親邀訪中同行　黃仁勳：是絕佳機會

根據陸媒《鳳凰網》報導，黃仁勳14日受訪時，被詢問「為什麼最後一刻才登機」，他回答，因為川普總統邀請他一起訪華，這個行程對於他來說是一個絕佳機會，「當然是代表美國，在最重要的峰會來支持川普總統」、「兩位領導人，習近平主席跟川普總統擁有如此美妙的關係，這是我們建立更好夥伴關系的絕佳機會。」

黃仁勳未出現在最初公布的名單時，美媒CNBC曾訪問他原因，他當時未正面回答是否受邀，只說如果獲邀隨行訪中，將是他的榮幸，強調很樂意代表美國與川普一同前往中國。數個小時後，突然有消息稱，黃仁勳已前往阿拉斯加州安克拉治與美國代表團會合，顯示黃仁勳正式加入訪華隨行團隊。

外媒曝川普親自致電

外媒隨後披露，輝達證實黃仁勳受邀參與川普的訪華行程。CNBC則引述消息人士說法指出，川普得知黃仁勳未受邀後，親自致電邀請對方加入訪團，川普事後也在Truth Social發文強調，「偉大的黃仁勳」就在空軍一號上，並駁斥CNBC先前相關的報導錯誤。

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