樂團主唱遭手機K頭「砸到腦震盪」！演唱會粉絲失控亂丟

▲粉絲亂丟手機，塞克斯被砸到輕微腦震盪。（圖／翻攝X@Sakiika_vv、YouTube@BMTH News）



記者吳美依／綜合報導

英國搖滾樂團「Bring Me the Horizon」主唱塞克斯（Oli Sykes）在美國巡演途中，竟遭現場歌迷扔到舞台上的手機砸中頭部，造成輕微腦震盪，過程還被其他粉絲拍下。

《紐約郵報》報導，這起事件發生在12日晚間，「Bring Me the Horizon」在密蘇里州聖路易斯企業中心（Enterprise Center）演出，在2.2萬名粉絲面前演唱經典歌曲「Happy Song」時，突然遭一支手機砸中頭部。

▼影片約14秒開始，鏡頭拍到手機飛向塞克斯。



根據現場影片畫面，塞克斯蹲在舞台前緣撿起手機，怒吼質問台下觀眾，「是哪個他X的傢伙拿手機砸我他X的頭？你他X的白癡。」

儘管頭部受傷，塞克斯仍咬牙繼續演出。但稍後就因身體不適，臨時刪去曲目「YOUtopia」，他也未在演唱「Drown」時照慣例深入人群與粉絲互動。

演出結束後，塞克斯在Instagram限時動態發文說明狀況，「那支手機砸到頭真的很痛，而我最後確診輕微腦震盪，但是已經消腫很多了。」

塞克斯坦言，由於演唱時的壓力讓傷口不適、產生暈眩感，讓他的演出狀態不如平常，「如果表演看起來有些心不在焉，我感到很抱歉」，同時對所有關心自己的粉絲致謝。