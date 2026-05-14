川普「飛行白宮」內裝全解析！揭密空軍一號　變身空中指揮中心

▲美國總統川普搭乘空軍一號抵達北京，馬斯克、黃仁勳同行。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

美國總統川普13日乘坐空軍一號專機降落北京首都國際機場，這架被稱為「飛行白宮」的座機早在抵達之前便已成為話題焦點。大批中國民眾與攝影愛好者守候機場周邊搶拍，社群媒體更是一片熱烈討論，不少航空迷持續緊盯它從華盛頓特區一路橫越太平洋飛往北京的航跡。

軍官紋風不動影片中國爆紅

空軍一號專機落地後，一段畫面在中外社群媒體迅速瘋傳。一名中國軍官筆直站在跑道旁，任憑空軍一號引擎轟鳴著在眼前緩緩滑行，自始至終姿態屹立如山。拍下這段影片的《每日郵報》記者形容，「那架飛機聲音大得驚人，但那個人卻從頭到尾一動也沒動。」許多中國網友則在留言區紛紛盛讚這名軍官「定力驚人」，讓他意外成為此次外交行程中的另類主角。

空中行動指揮中心不只是交通工具

空軍一號的正式軍事編號為VC-25A，以波音747-200B為基礎大幅客製化改裝，機身全長70.7公尺、機身高度達19.3公尺，翼展接近60公尺。儘管標準版波音747可容納逾300名乘客，空軍一號在設計上卻僅安排約70名搭乘人員與30名機組員，艙內空間優先服務於安全與指揮功能，而非運輸效率。

根據白宮公開資料，機上的電子系統已具備抵禦電磁脈衝（EMP）攻擊的防護能力；外界長期流傳，這架飛機還擁有干擾敵方雷達與感測器的系統，甚至能夠重新導引空對空及地對空飛彈，使其成為真正意義上的空中要塞。

動力強勁航程跨洲不需落地補給

推動這架龐然巨物升空的，是4具由奇異公司（General Electric）製造的高推力噴射引擎，每具引擎推力達到2萬5700公斤。飛行速度最高可突破每小時1000公里，最大航程約為1萬2550公里；更重要的是，它配備了空中加油系統，理論上只要燃料持續供應，就能無限制地在空中飛行，不受航程限制。

艙內布局宛如縮小版白宮

機艙內部分成3個區域，總使用面積約372平方公尺，一應俱全地配置了總統專屬套房、私人辦公室、會議室，以及設備完善的醫療空間，關鍵時刻甚至可以直接作為手術室使用。

此外，機艙內也規畫了供特勤局特工、高階政策顧問與隨行媒體使用的獨立區域，整體格局更像是一座被壓縮進機身裡的迷你白宮，能在萬米高空中持續運轉國家行政功能，必要時還可傳送核武發射指令。

兩座機上備餐廚房具備同時為逾100人供餐的能力。川普的通訊顧問馬丁（Margo Martin）在出發前一天的12日分享了此行特別規畫的中式菜單，內容包含炒牛肉、春捲與幸運餅乾，呼應出訪中國的外交氛圍。

習近平出訪只能借飛機用

相較之下，中國國家主席習近平並未擁有一架屬於自己的專機。根據中國官媒過去的報導，每逢習近平出訪，中國國際航空公司旗下的波音747都需要提前約20天進行整備作業，程序包含嚴格的安全檢查、機組人員的背景篩選，以及針對內裝的臨時改造，加裝沙發、床鋪與辦公設備，打造出一個適合領導人使用的客艙環境。整趟出訪行程結束後，這架飛機便會恢復原本的商業航班身份，繼續執行一般客運任務，與空軍一號的專屬地位形成鮮明對比。