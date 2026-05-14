和平談判陷入僵局　《路透社》：伊朗戰爭使川普訪中「黯然失色」

▲美國總統川普、中國國家主席習近平14日走訪天壇。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普今（14）日在北京與中國國家主席習近平進行會談，中方以高規格接待，但外界卻仍持續關注伊朗。由於美伊停火後的和平談判遲遲沒有進展，戰事不僅重創中東局勢，也推升全球能源價格與通膨壓力。川普此行被認為將要求中國協助對伊朗施壓，不過分析普遍認為，北京不太可能全面配合華府立場。

這是川普自2017年後，再度以美國總統身分出訪中國，也是美中關係持續緊張下的重要峰會。然而，相較於雙邊貿易與地緣政治議題，伊朗戰爭成為此次川習會最棘手的課題。報導更認為，伊朗導致川普此次訪中「黯然失色」。

根據《路透社》，美國與以色列2月28日向伊朗發起軍事襲擊以來，已造成數千人死亡，並重塑中東勢力版圖。儘管美伊停火已超過1個月，但外交談判卻幾乎陷入停滯。華府要求伊朗放棄核計畫，同時解除對荷莫茲海峽的控制威脅；伊朗則要求美方解除港口封鎖、賠償戰損，並停止包括對黎巴嫩在內的所有軍事行動。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在川普專機飛往北京途中接受《Fox News》訪問時表示，美方希望中國發揮更積極的作用，讓伊朗停止目前在波斯灣的行動。他也警告，北京若繼續支持伊朗，「將損害美中關係」，並透露相關議題也會在貿易談判中被提出。

▲14日，在北京人民大會堂舉行歡迎儀式，一名兒童揮舞著美國與中國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

中國與伊朗關係密切，也是伊朗石油的重要買家。根據船舶追蹤資料，一艘載有200萬桶伊拉克原油的中國超級油輪已於13日通過荷莫茲海峽，成為戰爭爆發後第3艘已知通過該海域的中國油輪。

另外，日本能源企業ENEOS管理的巴拿馬籍油輪也成功穿越海峽。由於日本過去約95%的石油依賴波斯灣進口，因此海峽局勢對亞洲能源安全格外敏感。

報導提到，伊朗戰爭正加速中東勢力重組。以色列聲稱，總理納坦雅胡今年3月曾祕訪阿拉伯聯合大公國，並與該國總統穆罕默德．賓．扎耶德（Mohammed bin Zayed）會談，形容雙方關係出現「歷史性突破」。不過阿聯外交部否認此事，稱相關說法毫無根據。

另一方面，伊朗則警告阿聯不要與以色列合作。伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）在社群平台X發文，「與偉大的伊朗人民為敵，是愚蠢的賭博。」此外，《路透社》也披露，沙烏地阿拉伯曾出動戰機空襲伊朗支持的伊拉克民兵組織，顯示波灣國家已更深捲入衝突。

美國副總統范斯（JD Vance）則表示，終戰談判仍有進展，但關鍵在於是否能滿足川普的「紅線」，也就是「確保伊朗永遠無法擁有核武」。伊朗方面則持續否認尋求發展核武器。