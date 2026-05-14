川普見習近平「氣場全開」！肢體語言專家讚嘆：像獅子般主導全場

▲習近平以盛大排場歡迎川普訪中。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普抵達北京後，今（14）日與中國國家主席習近平進行會談。肢體語言專家分析，川普展現出強勢自信，並未受到對方氣場壓制，反而以「如同獅子般」的氣場主導互動，並在正式場合頻繁展現權力動作與親和舉止，顯示雙方關係同時存在競爭與友善並存的複雜互動。專家也形容，兩人互動充滿真實情感。

根據美媒《紐約郵報》，這場在北京人民大會堂進行的會談，被形容為川普自2017年以來首次訪中行程中的重要一站。長期擔任法庭行為分析專家證人的肢體語言專家莉莉安•葛拉斯（Lillian Glass）分析，川普在會談中完全沒有被習近平所震懾，反而展現如同孔雀或獅子般的自信，其姿態挺直、動作穩健，呈現強烈領導氣場。

她表示，「他展現出的是一種自然的威嚴，並非刻意做作，而是真正感受到場面的重量。」

▲專家認為，川普在會談表現出強而有力的自信（圖／路透）

葛拉斯進一步指出，川普在儀式與會面過程中，多次與習近平有肢體接觸，包括拍背與靠近互動，這不僅是象徵性的權力展示，同時也帶有一定程度的親和與友誼意味。她形容，兩人在公開場合中頻繁微笑、距離接近，「顯示出彼此之間確實存在著某種情感連結」。

此外，習近平也被觀察到有回應性的肢體互動，包括回拍川普背部，專家認為這代表雙方並非單向主導，而是存在某種程度的互相呼應與默契。葛拉斯表示，「這不是單方面的掌控，而是雙方都在互動中找到平衡」，甚至兩人在行走節奏與步伐上亦呈現一致性，被解讀為某種程度的「同調關係」。

專家特別注意到，川普在長時間行走與登上人民大會堂階梯時，步伐穩健且節奏良好，認為這有助回應外界對於其健康狀況的質疑與討論。葛拉斯表示，「他走得相當穩，走了很長一段路，表現相當有精神」，認為其肢體狀態整體仍維持高度穩定。