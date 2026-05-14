川習會5大議題！美聯社：習近平劃紅線「政治核心就是台灣」

▲川習會今天上午在北京登場。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

「川習會」今日在北京登場，雖然兩名領袖還有今晚國宴與明日對談，但CNN已整理出今日峰會的5大核心議題重點。分析人士則指出，習近平試圖向川普清楚劃定紅線，而在政治層面上，正是直指台灣議題。

1、習近平讚揚新時代

根據中國外交部發布的峰會綱要，習近平表示他與川普同意建立「建設性戰略穩定關係」，作為未來3年及雙邊關係新方向，被解讀為試圖重新定調近年逐漸惡化的美中關係。

習近平說明，「建設性戰略穩定關係」應建立在以合作為主、競爭有度、分歧可控及和平可期的基礎上。

至於美國則尚未釋出官方峰會綱要。

2、貿易



根據中方說法，美中經貿團隊在川習會前夕的13日會談中「達成一項總體平衡且積極的成果」。

3、其他合作



習近平還說，美中應該在貿易、衛生、農業、旅遊、民間交流與執法等其他領域合作，雙方都應該「充分利用政治與外交管道，以及兩軍之間的溝通機制」。

4、台灣問題

習近平強調「台灣問題是中美關係的最重要議題」，並警告若處理不當，雙邊關係恐陷入衝突，形成「極度危險的局面」，更強調台灣獨立與和平「水火不容」。對此台灣立刻反駁，指控中國才是區域不穩定的「唯一根源」。

5、全球衝突



根據中國官媒新華社，兩名領袖還針對重大國際與區域議題交換意見，包括中東局勢與烏克蘭戰爭。

這場盛大峰會上午舉行於北京人民大會堂，兩人會後共訪聯合國世界文化遺產「天壇」。除此之外，美國國務卿盧比歐仰頭欣賞人民大會堂天花板，以及全球首富馬斯克原地旋轉拍照的畫面，也在網路上迅速瘋傳。

▼川普成為近10年第一位訪問中國的美國總統。（圖／達志影像／美聯社）

另據《美聯社》報導，美國策略顧問公司亞洲集團（The Asia Group）合夥人陳澍（George Chen）指出，習近平想要針對美國對中行為設定明確邊界，而在政治層面上，這一切核心都與台灣有關，「他把紅線說得再清楚不過了」，意指習近平反對台灣獨立的立場。

此外，習近平也試圖讓美國商界相信，中國是他們可以賺錢的地方，回應川普要求中國提供更有利於美企商業環境的要求。

陳澍分析，習近平提出關係的「戰略穩定性」至少可延續至川普任期結束，某種程度上已可視為一種進展。