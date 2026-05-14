日牙醫稱「舌頭運動」逼女病患舔下體！　偷拍口含體液畫面

▲日本牙醫涉嫌以相同手法性侵多名女性病患。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本靜岡市一名50歲男性牙醫涉嫌在治療時以「舌頭運動」為由，猥褻多名女病患，其中還包含未成年。根據調查，他會先用毛巾覆蓋病患雙眼，隨後要對方張嘴「移動舌頭」，藉此讓對方舔舐自己的生殖器，更以手機錄下完整過程。此案目前持續擴大，當事人已是第5度遭到逮捕，警方懷疑仍有更多受害者尚未浮出水面。

根據《靜岡電視台》報導，依據調查，男子涉嫌於2025年3月上旬，在幫一名10多歲的少女進行牙齒矯正治療時，在診所內指導「舌頭活動」為名，並刻意用毛巾遮住她的眼睛阻斷視線，對被害人性侵，同時以智慧型手機的錄影功能全程記錄。

靜岡市警方以不同意猥褻及性姿態拍攝等罪嫌逮捕牙醫，而在此之前，這名牙醫已因對其他3名女性患者（含未成年）做出相同行為而遭到起訴，此次則是第5度被捕。

4月27日舉行的首次公開審判中，檢察官揭示了多項關鍵細節。被告刻意選擇其他診所員工不在場的休診日，以個人名義私下接受患者預約，藉此創造無人監督的犯案環境。根據起訴書，被告的手機錄影畫面不僅記錄了被告讓患者舔舐生殖器的過程，甚至拍下了射精並使對方口含體液的畫面，犯行程度遠超外界原先所知。

由於警方陸續收到其他患者的申訴，受害範圍可能遠不止已立案的數名被害者。調查人員研判，被告長期以治療為掩護實施侵害，具有明顯的習慣性犯罪模式，目前正積極追查是否存在更多尚未揭露的受害案例。

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