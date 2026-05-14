美批准10間中企採購輝達H200晶片　阿里巴巴、騰訊在列

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

路透引述知情人士說法指出，美國已經批准10間中國企業採購輝達AI晶片H200，名單包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動及京東等巨頭，聯想、富士康等也在列，但至今尚未完成任何一筆交貨。在此之際，輝達執行長黃仁勳在最後一刻加入美方企業代表團赴中，讓外界期待此行或許能打破H200晶片銷售長期卡關的僵局。

根據美國的許可條件，每家獲准客戶最多可購買7萬5000顆H200晶片，買方可直接向輝達採購，或透過授權經銷商進行。聯想已向路透確認，該公司是獲准在中國銷售H200的企業之一。不過輝達、阿里巴巴、騰訊、字節跳動、京東及富士康則均未回應路透置評請求。

儘管美方已完成審批，實際交易並無進展。消息人士透露，受到北京方面指示影響，中國企業紛紛退縮，交易停滯不前；此人補充說明，中方立場轉變部分是由美國方面的變化所引發，但目前尚不清楚具體發生什麼變化。另一名消息人士稱，北京方面要求阻止或嚴格審查訂單的壓力正持續升高。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）上月曾提到，「截至目前，中國中央政府並未允許他們購買這些晶片，因為他們希望把投資集中在本國自主產業上」。

報導稱，北京的遲疑背後有其戰略盤算，擔憂進口會削弱本土AI晶片的發展動能。

報導也提到，雙方諸多繁雜的要求阻礙交易完成。美國今年1月發布的規定要求中國買家必須證明已建立充分安全程序，保證不把晶片用於軍事用途；輝達同樣須證明美國境內備有足夠庫存。

此外，美方將從晶片銷售中抽取25%收益，且由於美國法律不允許直接課徵出口費用，晶片須先途經美國本土再運往中國。這項安排雖主要是為了規避法律限制而設計的變通方案，但引發北京對晶片可能遭竄改或暗藏漏洞的疑慮。